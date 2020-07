La calma que se venía dando dentro del transporte público de pasajeros se terminó

en la jornada de ayer, cuando a la tarde desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA)

a nivel nacional se dio a conocer la decisión de ir a un paro por tiempo indeterminado

en reclamo de deudas salariales con los choferes de colectivos.

Juan Vergara, secretario General de UTA Seccional Catamarca – La Rioja, en diálogo

con diario El Esquiú.com confirmó que las medidas de fuerzas iniciaron pasadas las

20 horas de ayer, tras haber recibido la notificación nacional, por lo que los colectivos

del servicio urbano finalizaron su trabajo y dejaron de prestar el servicio.

En cuanto al motivo por el cual se convocó a esta medida de fuerza, Vergara dijo que

es porque las empresas no abonaron el Sueldo Anual Complementario (SAC) a los

choferes, no obstante aclaró que uno de las empresas entregó un adelanto. A esto, le

sumó que las empresas adeudan parte de un acuerdo firmado a principio de año, lo

cual significa cerca de 24 mil pesos a cada empleado.

Luego, el gremialista recordó que el próximo lunes estaría vencido el plazo para

pagar el sueldo a los choferes y que la medida de fuerza solo afectaría al servicio

interurbano, no así a las empresas que llegan al interior provincial.

