Se consolida el espacio de JxC que

lideran Rubén Manzi y Enrique Cesarini

El espacio político de Juntos Por el Cambio que encabezan en la provincia Enrique Cesarini (PRO) y Rubén Manzi (CC-ARI) dio una nueva muestra de liderazgo durante la tarde del viernes, cuando realizaron un encuentro provincial de dirigentes que contó con la presencia del referente nacional Waldo Wolff, actual Secretario de Asuntos Públicos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. El encuentro reunió a varios cientos de referentes de los distintos puntos del interior.

El evento se llevó a cabo en un local de La Chacarita, donde se dieron cita los miembros de Juntos Por el Cambio que vienen trabajando desde hace más de dos años en el armado de un espacio político referenciado en la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a presidente de la nación. De esta forma se consolidó la pertenencia a un armado territorial con un proyecto político en común entre nación, provincia y cada uno de los municipios.

Entre otros, fueron estuvieron presentes referentes territoriales como Roberto Herrera (Recreo); Javier Madriaga (Tinogasta); “Ale” Martínez (Belén); Guido Medina (Valle Viejo), Ariel Santillán (Saujil); Alexis Castro (El Rodeo); Marcelo “Chelo” Aragón Juárez (La Puerta); Juan Díaz (Huillapima); Daniel Denett (El Alto); Sebastián Marcolli (Capital); Leonardo “Baby” Ramallo (Andalgalá), Arturo Cúneo y Susana Nóblega (Fray Mamerto Esquiú); Remigio Medina (Santa María) y Diego Savio (Paclín); Diego Figueroa (Capital); Mariano Manzi y la diputada provincial Natalia Saseta.

Además, participaron referentes de los distintos partidos que integran Juntos Por El Cambio (UCR, Peronismo Federal, Republicanos Unidos, NEO), como las diputadas Natalia Herrera y Silvana Carrizo; el senador de Ancasti, Ariel Cordero; el ex ministro de Hacienda Mamerto Acuña, el ex concejal Federico Pagés, el ex ministro de Hacienda, Raúl Giné; el ex ministro de Producción Guillermo Nazareno, referente de Ricardo López Murphy en Catamarca y la diputada (mc) Marisa Nóblega. También estuvieron presentes el dirigente Fernando Musella, referente del partido de Miguel Ángel Pichetto en la provincia.

En las alocuciones se marcó una fuerte vocación de consolidar un trabajo de consolidación del espacio que lleve a generar una oferta electoral con los mejores candidatos que les den la chance a los catamarqueños de generar un cambio de gobierno en las próximas elecciones. En este sentido, al hacer uso de la palabra, el diputado nacional Rubén Manzi remarcó que el gobierno de Raúl Jalil está sumiendo a la provincia a “un capitalismo de amigos, en donde se enriquecen unos pocos y cada vez más catamarqueños son empujados por debajo de la línea de la pobreza”. Remarcó también que tanto Jalil, Lucía Corpacci y Gustavo Saadi, “deberán hacerse cargo de haber sido parte de este decadente gobierno nacional; y Jalil especialmente debe asumir su responsabilidad de haber deteriorado peligrosamente las instituciones catamarqueñas, particularmente haber abaratado a la Justicia”. No obstante, Manzi remarcó que “aún es posible parar esta destrucción de la provincia, Catamarca tiene grandes posibilidades de desarrollo que se puede concretar con una administración transparente, que ponga el foco en las necesidades de los catamarqueños”.

Por su parte, Waldo Wolff, destacó el trabajo que viene realizando el equipo liderado por Manzi y Cesarini, e instó a profundizar el trabajo político que se viene realizando en toda la provincia. “Tenemos que sacar al kirchnerismo del gobierno nacional para siempre, y tenemos que sacar a los Jalil del gobierno de la provincia”, reclamó Wolff.