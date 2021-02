Para muchos, comer fuera de casa forma parte de su día a día. Y, todo sea dicho, fácil no es. Las ganas de acudir a restaurantes o a establecimientos de preparados son difíciles de combatir, pero la rutina no siempre nos permite preparar un batch cooking semanal como es debido, pues eso implicaría perder mucho tiempo en la cocina y, en innumerables ocasiones, degustar nuestras recetas frías, pues no siempre tenemos un microondas a mano que haga lucir lo que encierra el táper. Pero, ¿qué pasaría si te dijésemos que, gracias a la tecnología, podemos disfrutar de fiambreras calentadoras que, con la ayuda de un enchufe, te permitirán comer en caliente?

¡Como lo lees! Desde 20deCompras hemos rastreado el catálogo de Amazon en busca de esos gadgets que prometen revolucionar el mundo de los táperes y hemos dado con uno que, no solo nos ha convencido por sus prestaciones, ¡también por su precio! El gigante de las compras online lo ha incluido en sus ofertas flashy, por ello, puedes comprarlo solo hoy un 46% más barato. ¿Listo para probarla?

Esta fiambrera incluye dos compartimentos para evitar que los sabores se mezclen. Amazon

Cuatro motivos para aprovechar esta oferta

Buenas valoraciones . Este dispositivo cuenta con más de 1.200 valoraciones en Amazon y casi cinco estrellas doradas, lo que avala una buena calidad por parte de los que ya lo han probado. De hecho, los últimos comentarios añadidos le otorgan 5 estrellas doradas a este artículo y destacan su practicidad.

. Este dispositivo cuenta con más de 1.200 valoraciones en Amazon y casi cinco estrellas doradas, lo que avala una buena calidad por parte de los que ya lo han probado. De hecho, los últimos comentarios añadidos le otorgan 5 estrellas doradas a este artículo y destacan su practicidad. Se calienta de forma sencilla . Gracias a su cable de enchufe y a su cable de cargador, este dispositivo puede funcionar en el trabajo, en casa y, también, en coches o camiones, para ofrecernos una comida siempre caliente con apenas 30 minutos de funcionamiento.

. Gracias a su cable de enchufe y a su cable de cargador, este dispositivo puede funcionar en el trabajo, en casa y, también, en coches o camiones, para ofrecernos una comida siempre caliente con apenas 30 minutos de funcionamiento. Un dispositivo seguro . Para el correcto funcionamiento de este modelo no es necesario añadir agua a la base del recipiente. Además, está diseñado para calentar poco a poco evitando el sobrecalentamiento.

. Para el correcto funcionamiento de este modelo no es necesario añadir agua a la base del recipiente. Además, está diseñado para calentar poco a poco evitando el sobrecalentamiento. Fácil de limpiar. Otra de las ventajas de contar con este artículo es que dispone de dos compartimentos, uno de 0,45 L y otro de 1,5 L, para que no se mezclen los sabores y olores de la comida y, además, son extraíbles y fáciles de limpiar.

