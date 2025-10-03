El Colegio Quintana celebra a su Santo Patrono

Con una colorida y alegre procesión-murga, durante la mañana de este viernes 3 de octubre, la comunidad educativa del colegio Padre Ramón de la Quintana honró a su patrono San Francisco de Asís, cuya fiesta litúrgica se celebra este sábado 4.

La celebración marca el cierre de las actividades desarrolladas durante las jornadas previas, en el marco de los 800 años del Cántico de las Criaturas, oración con la que el Poverello de Asís alaba a Dios y en Él a la Creación.

La marcha partió desde las instalaciones escolares y recorrió calle Rivadavia, llevando en andas la imagen del Santo Patrono, con banderas y pancartas, mientras los instrumentos musicales ponían ritmo a la caminata.

Una vez en el Paseo de la Fe, los estudiantes de los distintos niveles acompañados de docentes y padres de familia cantaron, bailaron y compartieron dinámicas.

Por la tarde

En horas de la tarde está previsto un homenaje similar, a partir de las 17.00, desde el Paseo General Navarro (La Alameda), bajando por calle San Martín hasta el Paseo de la Fe.

Por este motivo, desde la institución educativa comunican que durante este horario se restringirá el tránsito vehicular por las calles mencionadas. Se solicita prever con anticipación los desplazamientos por estas zonas para evitar inconvenientes.

Santa Misa

Asimismo, se invita a participar de la Misa en honor de San Francisco de Asís, que se celebrará el sábado 4 a las 19:00 en el templo San Pedro de Alcántara, ubicado en calle Esquiú 550.