La secretaria de Transporte de la provincia, Andrea Álvarez se reunió en

representación del Gobierno con los propietarios de las empresas de transporte

público para acercar posiciones por el conflicto desatado tras una solicitud de

actualización en el costo del boleto de colectivo. De esa reunión surgió un acuerdo

de no disminuir el servicio para el horario nocturno, aunque si se mantendrá la

merma de frecuencias para los horarios de menor demanda. Es decir, entre el

rango que va de las 9.00 a las 12.00 y de 15.00 a 18.00. Según pudo conocer este

medio, en la reunión se mencionó que la tarifa iba a ser actualizada llevando el

boleto a los $90.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes al tanto de las conversaciones, los

propietarios de las empresas de transporte público urbano acordaron con el

Gobierno que no habrá reducción en la frecuencia de los colectivos entre las 21.00

y las 24.00 horas pero si se mantendrá en horarios no pico (de 9.00 a 12.00 y de

15.00 a 18.00). Fuentes consultadas por El Esquiú.com aclararon que este

entendimiento sobre la cantidad de veces que pasan los colectivos por las paradas

será, por lo menos, para esta semana y la próxima.

Al margen, contaron que los empresarios fundamentaron la necesidad de

actualizar la tarifa en base a un estudio de costos. En este orden de ideas,

mencionaron que los propietarios de las empresas de transporte tienen en mano

un análisis de esas características y que incluso lo expusieron en la reunión de

ayer.

Este estudio es la punta de lanza para tratar de enfocar el tema en el costo que

tiene el servicio buscando evitar entrar en el longevo debate sobre los recursos

destinados al subsidio del transporte urbano de pasajeros. Para los empresarios,

esto es aún más relevante si se tiene en cuenta la devaluación que sufrió el peso

este año y el incremento que se trasladó al precio de los combustibles.

De acuerdo a lo que mencionaron algunas de las fuentes consultadas, en la

reunión el Gobierno mencionó que se analiza una autorización para actualizar la

tarifa. Según señalaron, no hubo precisiones sobre cuándo se sacaría el decreto,

aunque deslizaron que el boleto treparía a los 90 pesos. Esta cifra si bien

representa una actualización, algunos empresarios realizaron observaciones al

monto puesto que “hace un año el boleto está en $65”. Sobre este eje, graficaron

con un ejemplo el contexto general.

Para el caso, ilustraron que una sola unidad de transporte se abastece con 120

litros de combustibles a un costo de $400 el litro. Es decir, $48 mil por día solo

para sacar a la calle y mantener en tránsito un solo ómnibus. Como contrapartida,

graficaron que esa unidad puede llegar a recaudar alrededor de $17 mil diarios.

Vale decir, una diferencia en números redondos de $31 mil sin tener en cuenta el

pago de salarios a los choferes.

Algunos de los empresarios consultados explicaron que la diferencia de recursos

impide la renovación de los colectivos ya que las firmas de transporte se

encuentran en constante descapitalización. “Eso se ve en el estado de las

unidades” dijeron. Así las cosas, afirmaron que la Provincia se comprometió a

incrementar el subsidio y que para noviembre avanzaría con un estudio de costos.