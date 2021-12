Música

Será la tercera vez que Coldplay se presentará en la Argentina. La fecha está confirmada: el 25 de octubre de 2022 en el estadio de River Plate, como parte de la gira “Music Of The Spheres World Tour”.

Las entradas estarán disponibles desde el próximo jueves por la mañana a través de Allaccess, con precios que van desde $4.500 a $ 13.000

Latin American leg 2, Music Of The Spheres World Tour // Colombia, Peru, Chile and Argentina // Many more dates around the world still to be added. Info / tickets https://t.co/zvmn4wjE3J 🇨🇴🇵🇪🇨🇱🇦🇷 pic.twitter.com/MlphrgZgBa

— Coldplay (@coldplay) December 6, 2021