Un grupo de dirigentes políticos, sociales, sindicales, hombres y mujeres de la cultura, representantes de organismos de Derechos Humanos y de comunidades originarias, y ciudadanos comunes, firmaron un documento mediante el que le solicitan a los legisladores del bloque oficialista «participación del debate en comisión del proyecto de ley RIGI, teniendo en cuenta la importancia del mismo, que implicaría, de salir favorable, 30 años en la vida de los CATAMARQUEÑOS/AS».

DOCUMENTO:

Como parte interesada solicitamos información sobre cuáles son los beneficios puntuales que este proyecto de tamaña envergadura traerá para las y los pobladores de nuestra Provincia. Aclaramos que pedimos información sobre beneficios concretos y puntuales porque entendemos que todas esas supuestas inversiones pueden nunca llegar.

Son numerosas las razones que tenemos para interpretar que esta ley no favorece en absoluto a la población trabajadora y mucho menos a los sectores vulnerables. Todo lo contrario. Creemos que el impacto será negativo, ya que implicará el desmantelamiento de la industria y la producción Nacional, la facilitación de la extracción sin limite ni control de los recursos estratégicos y bienes comunes, así como la contaminación indiscriminada del medio ambiente local. Además, consideramos que el bloque Unión por la Patria o Frente de Todos, en un principio, se ha posicionado en contra de este modelo político-económico, y que esta legislación va en contra de las principales ideas enarboladas por el justicialismo de justicia social, independencia económica y, sobre todo, soberanía política. Recordemos que la jefa política del espacio, Lucía Corpacci, votó en contra por considerar que esta ley no traía beneficio alguno para la población de nuestro territorio. En qué cambió la cosa?

Por tanto, solicitamos que si no pueden dar explicación y justificar una votación positiva, no abonen a la imagen que LLA propone de un cuerpo legislativo sin ética ni moral política. Necesitamos en esta etapa donde la democracia fue puesta en duda que ustedes como directos representantes del Pueblo la defiendan en un acto público que demuestre convicciones y no corporativismo.

Firmas:

Arnoldo Coqui Núñez

Cacique Mabel Gutierrez ( Comunidad Indigena de Laguna Blanca)

Cacique Rosa Salgado ( Comunidad Indigena de Corral Blanco)

Cacique Sebastian Gutierrez ( Comunidad Indigena de Peñas Negras)

Cacique Dalia Morales Ramos ( Comunidad Indigena del Quimivil)

Cacique Analia Usqueda ( Comunidad Indigena de Las Lajas)

Cacique Onésimo Flores (Comunidad Indigena de Choya)

Cacique Nicanor Florentino Vázquez ( Comunidad Indigena de Carachi Pampa)

