Tras 70 días libres de COVID-19, Salud activó los protocolos por el caso del

camionero tucumano que pasó por nuestra provincia y que fue detectado como

positivo en coronavirus en La Rioja. En ese sentido, se aisló a una familia y a cinco

policías como medida preventiva por haber tenido contacto con el transportista.

La ministra de Salud, Claudia Palladino, expresó que se activaron medidas

preventivas por el contacto estrecho del camionero domiciliado en Valle Viejo con su

colega tucumano que dio positivo. Además, confirmó que se aisló a la familia

completa y a otras personas que estuvieron reunidas durante el fin de semana. La

funcionaria ratificó que el chofer infectado no se detuvo en Catamarca pero se

activaron las alarmas por tener el antecedente de haber estado en la empresa de

gaseosa en Tucumán.

“Todas las empresas en el NOA están en red, entonces inmediatamente se le pidió a

la empresa que nos informe todo el circuito de ese camión en particular, que, como

está determinado, no paró en la provincia. Pero un catamarqueño que trabaja en la

Coca-Cola estuvo en la sede tucumana, entonces al haber estado ahí, él mismo

avisó, y se aisló a toda la familia”, señaló.

En esa línea, agregó: “Ya está el testeo realizado, estamos esperando los resultados,

no tienen síntomas pero es lo que hay que hacer cuando uno está en esta situación

de contacto entre las provincias y en vigilancia”.

Como consecuencia del alerta, autoridades sanitarias de la Municipalidad de Valle

Viejo tomaron la determinación de desinfectar las oficinas municipales del parador de

Tres Puentes porque en la radio trabaja un familiar de este camionero.

“Realmente ponemos todo el esfuerzo, los muchachos se sienten discriminados, hay

una falta de respeto porque nosotros también estamos preocupados. Muchas veces

toman como que nosotros llevamos el virus y no es tan así”, aseguró.

Policías aislados en el Malbrán

El director del Hospital Monovalente “Carlos Malbrán”, Daniel Godoy, confirmó que

hay cinco policías internados por haber tenido contacto con el camionero e informó

que los efectivos están en el área de aislamiento general del nosocomio, sin

síntomas. Se les practicó un testeo inicial cuyo resultado fue negativo, en tanto

volverán a ser testeados.

“Los policías están en buen estado, están todos en el área de aislamiento, sin ningún

tipo de síntomas, con un testeo inicial que fue negativo. Se los volverá a testear”,

comentó Godoy.

Por otra parte, indicó: “En estos momentos, en la sala de cuidados intermedios hay

ocho pacientes y en la sala de terapia intensiva estamos con una paciente ya

recuperada prácticamente”.

El director del hospital también comentó que, desde la inauguración del Monovalente,

hace dos semanas, se atendieron alrededor de 80 pacientes.

Al respecto, la ministra de Salud dijo que en el Hospital Monovalente hay personas

internadas para poder descomprimir el hospital interzonal.

“En el Malbrán tenemos internados pero hay que recordar que, como estamos con

cero casos de COVID, todo paciente respiratorio entra al Malbrán. Se testea,

obviamente, si cumple las condiciones. Por el momento da todo negativo y se lo

sigue atendiendo, porque es una manera también de descomprimir y no saturar el

hospital San Juan”, afirmó.

Finalmente, Claudia Palladino agregó: “Y en el invierno tal vez tenga más movimiento

porque viene el frío y a pesar de los cuidados, puede haber más patologías

respiratorias. Así que hay que seguir alerta y viendo cómo seguimos”.

