ESTARÁ EN EL ESCENARIO MAYOR EL SÁBADO 26 DE JULIO EN EL PREDIO FERIAL

El ascendente cantante salteño Christian Herrera materializará, en la noche del próximo sábado 26 de julio, su debut en el Escenario Mayor de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, oportunidad en la que entregará al público catamarqueño su clásico repertorio conformado por aquellas canciones y melodías que lo vinculan con su tierra natal.

Luego de haber sido galardonado con el prestigioso Premio Consagración en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín el verano pasado, Herrera llegará en el momento más exitoso de su carrera. “La verdad y es de público conocimiento que el Poncho es una fiesta que tiene su impronta en la agenda cultural del país. Por ello, para nosotros es muy importante llegar a ese lugar; es, sin dudas, la fiesta referencia a lo tradicional y cultural de la provincia, por lo que representa un tremendo desafío y por ello estamos felices, ansiosos y emocionados de llegar por primera vez a ese escenario tan hermoso”.

Dueño de un estilo particular, en el que fusiona la música folclórica con influencias contemporáneas, el cantante y compositor explica que su propuesta musical se basa, principalmente, en “mostrar la esencia del Chaco salteño, del lugar que me vio nacer y me vio crecer. Soy nacido y criado en un pueblito denominado Morillo, allá al norte de Salta y todo lo que hoy estamos mostrando pertenece a esa región y es un trabajo similar al que realizan algunos referentes como el Chaqueño Palavecino y los Rojas, como también otros grupos que están en la agenda de los eventos culturales en el país”.

Será una noche especial, en la que recorrerá esas canciones que lo acompañan desde sus comienzos, y que lo transformaron en una figura central y de las más activas del género. “En el desparramo y en el riego de canciones nuestras, algunas han tomado color en casi todo el país. Hay canciones con las que hemos conectado con la gente últimamente como “Yo no te merezco”, “Firme como el quebracho” y “Tu Poeta”, que ya nos identifican y que la gente las está esperando… Va a ser un bonito encuentro el que va a suceder en Catamarca”, señaló el artista salteño.

En este contexto, Herrera entiende que su presente artístico es producto de un intenso y constante trabajo, además de un notable talento: “Lo que estamos viviendo es como consecuencia de tantos años de búsqueda. La gente, quizás, me reconoció en estos últimos dos o tres años, pero nosotros hace veinticinco años que andamos en la búsqueda, en la construcción y continuamos en esa apertura de seguir aprendiendo, de seguir escuchando, de seguir mirando y todo lo que hace falta para seguir profesionalizando este proyecto”.

Asimismo, fiel a su espíritu altruista, y a un compromiso para mejorar la vida de las comunidades de la región norte del Chaco Salteño, en abril cristalizó el Festival Morillo Canta por los Niños. Esta iniciativa, que lleva más de veinte años, engloba incontables actividades culturales que buscan promover el desarrollo de esa postergada región del país. “Siempre es lindo poder contar lo que uno vivió como experiencia desde la niñez, tanto las necesidades como los sueños que a todos nos ilusionan. En materia musical, es una zona donde predominan los violines, que le dan color a las chacareras chaqueñas. En lo personal me gusta cantarle al amor, al árbol, al camino rural. Y cuando hablamos de Buenos Aires parece que a los chicos de Morillo nos hablaran de la Luna; algo imposible de alcanzar. Todos los días pienso en lo que hemos construido y lo vivo con mucha felicidad y compromiso».

Si bien durante el verano 2025, Christian Herrera visibilizó a lo largo y ancho del país un espectáculo en el cual los protagonistas son los niños. También mostró su arte en la formación Cantores del Monte, junto a Lucio Rojas y Lázaro Caballero. “Es un trabajo que se retroalimenta porque al ser cómplices y compartir música nos fortalece el proyecto individual, también nos permite dar un mensaje de unión a través de las canciones y es muy bonito que la gente lo interprete y lo vea de esta manera”, sostiene.

En 2023 ya estuvo presente en El Patio del Poncho, donde rememoró una anécdota que siempre lo vinculó a esta tierra. “Un artesano que tiene su puesto en una ruta cerca de Salta y a quien yo le compraba sus productos que traía de sus pagos, de allá de Belén, en una ocasión, me quiso obsequiar un poncho y yo no quería porque era un elemento producto de su trabajo y su familia. No obstante, terminamos pagándole esa prenda a un precio bastante accesible para mí, tuvo ese gesto hermoso y es un poncho muy bonito al cual cuido con mucho cariño y que seguramente llevaré a Catamarca para mostrarlo el día de mi actuación», recordó.

«Incluso, cuando en este verano estuvimos cantando por los pagos de este artesano (Belén), tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y compartir un almuerzo en su casa y revivir momentos. Siempre cuento esta anécdota porque me vincula desde hace tiempo con el poncho catamarqueño”, añadió.

Sus canciones y melodías serán el punto de mayor atención en una noche especial para los catamarqueños y visitantes que se den cita en la Fiesta Nacional del Poncho. Con emoción y un gran anhelo, Christian Herrera se encuentra a punto de vivir un momento particular como será cantar, por primera vez, en el principal escenario festivalero de Catamarca. Fiesta garantizada.