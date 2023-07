El diputado provincial Enrique Cesarini (Pro, Juntos por el Cambio) que disputa la candidatura a diputado nacional referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, salió a cruzar al ministro de Minería de la provincia, Marcelo Murúa y le recomendó que “ya que comparten la Mesa de Litio con Jujuy, deberían aprender de la gestión de Gerardo Morales, que controla con eficacia los emprendimientos litíferos, y transforma la renta en actividades sustentables, generando beneficios para los ciudadanos jujeños; hay una distancia muy grande entre esa realidad y la de los catamarqueños”.

“En Jujuy, las empresas no subfacturan el precio del litio; no hay evasión fiscal; y eso es gracias a que hay un gobierno que sabe cómo controlar la actividad empresarial para que los recursos, que son de los jujeños, generen beneficios para ellos, impulsando actividades sustentables como el turismo, que genera empleo genuino”, detalló Cesarini. Y agregó: “Los catamarqueños necesitamos un gobierno que defienda nuestros intereses, que genere mayores beneficios, más y mejor empleo; que haya transparencia tanto en la gestión de las empresas como en la forma en la que se utilizan los recursos que generan los yacimientos que se explotan en nuestra Puna; lamentablemente tenemos que decir que hay un uso arbitrario de estos recursos, que significan dilapidar una riqueza no renovable”. “Un gobierno con la política minera de Jujuy sería un gran cambio para los catamarqueños”, sentenció.