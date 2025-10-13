El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo, recibió al director ejecutivo de la Fundación Bunge & Born, Gerardo della Paolera, quien presentó los ejes de trabajo de su organización.

La fundación tiene como objetivo contribuir al desarrollo social y científico del país, con un fuerte enfoque en áreas como salud, ciencia, innovación y educación. En este marco, las partes manifestaron la intención de trabajar en conjunto en los diferentes programas que posee la organización, con foco en educación.

Bunge y Born ha implementado diversos programas y proyectos educativos a lo largo de su historia, entre los que se destacan programas de alfabetización y mejora de aprendizajes, acompañamiento a políticas públicas educativas, capacitación docente, entre otros.

Con foco en el desarrollo infantil, la Fundación presentó una estrategia integral que busca generar conocimiento relevante para fundamentar políticas públicas y orientar los esfuerzos hacia las áreas más críticas y trabajar con programas especializados para fortalecer la capacidad de docentes, cuidadores y familias, y así promover el desarrollo óptimo en los niños a su cargo.

De la reunión también participaron el gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la fundación, Ezequiel Bacher, y parte del equipo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca.

Artículo anteriorLos precios de los alimentos volvieron a subir más de 2%
Artículo siguienteConsagran el altar y dedican el templo San Isidro Labrador en Retiro, Pomán
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor