En un clima de mucha alegría y devoción, durante la tarde de este viernes 29 de diciembre, se llevó a cabo la Bajada de la Sagrada Imagen, dando inicio a las Fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, cuyo tema general es “El Año Jubilar, tiempo de gracia y conversión”, y el lema: “Peregrinos de esperanza”, a tono con este tiempo especial que vive la Iglesia camino al Jubileo de 2025.

La tradicional ceremonia fue presidida por el obispo diocesano Mons. Luis Urbanč, quien llevó en sus brazos a la Imagen cuatro veces centenaria de Nuestra Señora del Valle, acompañado por sacerdotes del Clero catamarqueño, entre ellos el vicario general, padre Julio Murúa, y rector del Santuario Catedral, padre Gustavo Flores.

En su paso desde el Camarín hasta el Presbiterio, la Madre Morena fue saludada por las autoridades provinciales y municipales, encabezadas por el gobernador, Lic. Raúl Jalil, y el intendente de la Capital, Dr. Gustavo Saadi, respectivamente; también del ámbito legislativo y de las fuerzas de seguridad.

Entre vivas, aplausos y pañuelos en alto, la Madre Morena recibió el amor de sus hijos que desbordaron el templo para estar más cerquita de Ella en estos días de gracia.

Inmediatamente, se inició el momento de oración con el rezo de la Novena ante la presencia del Santísimo Sacramento.

En su mensaje, Mons. Urbanč manifestó que “en esta Novena nos hemos propuesto sensibilizarnos con la gracia del Año Jubilar, con el que celebraremos el próximo año, los 2025 años del nacimiento del Hijo de Dios que vino a salvarnos del pecado y la muerte eterna. Es de destacar que el misterio de la Inmaculada Concepción se orienta a este Nacimiento que fue gestado en su purísimo vientre”. Y anunció que “el 29 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, realizaremos el acto de apertura del Jubileo en este templo Catedral. Por eso, durante la novena, profundizaremos temas referidos a este Jubileo bajo el lema ‘Peregrinos de la Esperanza’”.

“Este Año Jubilar -continuó- será realmente año de júbilo si, de corazón, volvemos a Dios arrepentidos de nuestros pecados, recuperando la comunión real con Él y con nuestros prójimos. Puesto que, la conversión del pecador es el cometido del Año Jubilar, no malogremos las mociones del Espíritu Santo. Para ello, lo primero que debemos lograr es que nos reconozcamos pecadores y necesitados de la Misericordia de Dios, necesitados de su abrazo de Padre, que nos acoge de nuevo en su casa, en su corazón. De allí el sentido de las peregrinaciones a los templos jubilares y la celebración frecuente de la Reconciliación y la Eucaristía, que nos dispondrán a la gracia de las Indulgencias plenarias para nosotros mismos y nuestros difuntos».

Luego se dirigió a la “Virgen Bendita de este Valle de Catamarca, en nombre de todos tus hijos e hijas que claman por tu protección e intercesión, noche y día, en medio de sus pesares, miedos, angustias, enfermedades, fracasos, carencias materiales, espirituales y afectivas, a fin de que nos acerques a todos al Corazón Bendito de tu Hijo para que encontremos esa Paz que sólo Dios puede dar a la débil criatura humana y reavivemos la Esperanza que nos sostenga en la lucha de cada día para poder amar con el Amor con que Dios nos ama”, expresó.

Luego pidió a la Madre Morena que interceda “por la Paz en el mundo. Que los que buscan enriquecerse y dominar con la fabricación de armas, reciban esa Luz divina que les cambie el corazón, a fin de que se cumpla la Palabra de Dios: “De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas harán tijeras de podar” (Is 2,4). Que el corazón de los seres humanos deje de ser belicoso, violento, vengativo y odiador. Que todos estemos dispuestos a superar nuestras diferencias con el diálogo franco y lleno de caridad. Que nos sepamos escuchar y nos respetemos. Que pensemos y recemos antes de hablar, a fin de que nuestras palabras jamás sean puñales que humillan, hieren y matan”.

Asimismo, rogó: “Concede a todos los que conducen los destinos de los pueblos, en especial a los de nuestra patria, que lo hagan con amor, honestidad, generosidad, sacrificio, idoneidad, transparencia y prudencia, de modo que nadie quede excluido de llevar una vida digna y comprometida con el Bien Común”.

“También te pido que acojas benigna a todos los que en estas horas están dejando este mundo para que los presentes ante tu Divino Hijo y los reciba con infinita misericordia”, finalizó.

Tras la oración a la Virgen se realizó la bendición con el Santísimo Sacramento.

Bendición de las remodelaciones en el patio

Luego de la ceremonia de la Bajada de la Sagrada Imagen, el Obispo junto con las autoridades se trasladaron al patio del Santuario, donde procedió a la bendición de la primera etapa de las remodelaciones en el lugar. Allí se destaca una fuente donde se proveerá de agua bendita a los devotos y peregrinos que visitan el Santuario mariano. Lo cual se completa con el adoquinado y la iluminación de este sector del predio catedralicio.

TEXTO COMPLETO DEL MENSAJE

Queridos Devotos y Peregrinos:

Nuevamente nos convoca nuestra Madre Celestial, pero con este gesto tan tierno de acercarse Ella a nosotros. Lo significativo es que esto no se nos hace rutinario, sino que siempre goza de un sentido nuevo y renovador de nuestra fe cristiana y mariana.

Gracias, hermanos, por participar. Sin embargo, también tengo ante mis ojos, de modo especial, a todos los ancianos, enfermos, privados de libertad, personas que están trabajando en este momento, etc., que se han vinculado a esta celebración por alguna tecnología comunicacional… Que descienda sobre cada uno la bendición divina.

En esta Novena nos hemos propuesto sensibilizarnos con la gracia del Año Jubilar, con el que celebraremos el próximo año, los 2025 años del nacimiento del Hijo de Dios que vino a salvarnos del pecado y la muerte eterna. Es de destacar que el misterio de la Inmaculada Concepción se orienta a este Nacimiento que fue gestado en su purísimo vientre. El 29 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, realizaremos el acto de apertura del Jubileo en este templo catedral. Por eso, durante la novena, profundizaremos temas referidos a este Jubileo bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”.

Este Año Jubilar será realmente año de júbilo si, de corazón, volvemos a Dios arrepentidos de nuestros pecados, recuperando la comunión real con Él y con nuestros prójimos. Puesto que, la conversión del pecador es el cometido del año jubilar, no malogremos las mociones del Espíritu Santo. Para ello, lo primero que debemos lograr es que nos reconozcamos pecadores y necesitados de la Misericordia de Dios, necesitados de su abrazo de Padre, que nos acoge de nuevo en su casa, en su corazón. De allí el sentido de las peregrinaciones a los templos jubilares y la celebración frecuente de la Reconciliación y la Eucaristía, que nos dispondrán a la gracia de las Indulgencias plenarias para nosotros mismos y nuestros difuntos.

El texto bíblico (Rom 12,9-18) que acabamos de escuchar nos pone en sintonía con el propósito del año jubilar cuando nos exhorta a que amemos con sinceridad a Dios y al prójimo; que tengamos horror al mal y que nos apasionemos por el bien; que nos amemos cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos; que sirvamos al Señor con solicitud incansable y fervor de espíritu; que vivamos alegres en la esperanza, siendo pacientes en la adversidad y perseverantes en la oración; que consideremos las necesidades ajenas como propias y seamos hospitalarios; que bendigamos a los que nos persiguen y que jamás se nos ocurra maldecir a alguien; que nos alegremos con los que se alegran y lloremos con los que lloran; que vivamos en armonía sin pretender sobresalir, poniéndonos a la altura de los más humildes; que no presumamos de sabios; que a nadie devolvamos mal por mal, por el contrario que hagamos el bien a todos, viviendo en paz con todos.

Qué hermoso programa para rezar y practicar todos estos días de la novena. De esta manera, nos iremos preparando bien para sacar el mejor provecho del Año Jubilar 2025.

Por eso, ahora me dirijo a Ti, Virgen Bendita de este Valle de Catamarca, en nombre de todos tus hijos e hijas que claman por tu protección e intercesión, noche y día, en medio de sus pesares, miedos, angustias, enfermedades, fracasos, carencias materiales, espirituales y afectivas, a fin de que nos acerques a todos al Corazón Bendito de tu Hijo para que encontremos esa Paz que sólo Dios puede dar a la débil criatura humana y reavivemos la Esperanza que nos sostenga en la lucha de cada día para poder amar con el Amor con que Dios nos ama.

Encarecidamente te pedimos por la Paz en el mundo. Que los que buscan enriquecerse y dominar con la fabricación de armas, reciban esa Luz divina que les cambie el corazón, a fin de que se cumpla la Palabra de Dios: “De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas harán tijeras de podar” (Is 2,4). Que el corazón de los seres humanos deje de ser belicoso, violento, vengativo y odiador. Que todos estemos dispuestos a superar nuestras diferencias con el diálogo franco y lleno de caridad. Que nos sepamos escuchar y nos respetemos. Que pensemos y recemos antes de hablar, a fin de que nuestras palabras jamás sean puñales que humillan, hieren y matan.

Concede a todos los que conducen los destinos de los pueblos, en especial a los de nuestra patria, que lo hagan con amor, honestidad, generosidad, sacrificio, idoneidad, transparencia y prudencia, de modo que nadie quede excluido de llevar una vida digna y comprometida con el Bien Común, siendo conscientes que todos hemos sido redimidos y asociados a la Gloria de Jesucristo, que recibió del Padre por su humilde sumisión a su Voluntad; y, así, todos los seres humanos tuviésemos acceso a la Felicidad Eterna, que es el mismísimo Dios.

También te pido que acojas benigna a todos los que en estas horas están dejando este mundo para que los presentes ante tu Divino Hijo y los reciba con infinita misericordia. Amén

PROGRAMA

Sábado 30 de noviembre

SAN ANDRÉS, APÓSTOL

Tema: “Fe, esperanza y caridad, esencia de la vida cristiana”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Junta de Laicos Organizados (JALO), Movimiento de Schöenstatt y Unión Eucarística Reparadora (UNER).

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Ministerio de Industria, Comercio y Empleo: Autoridades y empleados, Comercios y Empresas del medio, Unión Comercial Catamarca, Centro de Empleados de Comercio de Catamarca, Sindicato de Comercio y CGT Catamarca.

11:00 MISA. Homenaje de la Vida Consagrada: Orden de Frailes Menores (OFM), Monasterio Inmaculada del Valle, Hermandad Dominicana, Fraternidad Eclesial Franciscana, Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas del Verbo Encarnado, Hermanas Nazarenas, Padres Lourditas, Hermanas del Huerto, Hermanas Redentoristas, Instituciones Cristíferas, Instituto Amigas y Amigos en el Señor Jesús en Comunión con Chemin Neuf.

12:00 Ángelus y Letanías.

15:00 a 18:00 Jornada de Oración guiada por el padre Fabián Barrera.

18:00 MISA. Comunidad de la Parroquia Jesús Niño y Renovación Carismática Católica.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Pastoral del Santuario de la Virgen del Valle: Sacerdotes, Damas de la Virgen, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Equipo de Liturgia, Comunicadores de María, Sacristanes, Guardianes de la Virgen, Colectores, Florería, Secretaría, Hospedaje del Peregrino, Sala de Promesas, Servidores Marianos, Servidores del Beato Mamerto Esquiú, Voluntarios de María Solidaria, Consagrados de María, Servidores de la Salud (Cadena de la Virgen), Equipo de Historia y Redacción de la Revista Stella, Museo de la Virgen, Músicos y Coros, Archivo, Grupos de Oración del Santo Rosario, Santería Madre Morena, Custodios y Protocolo, Equipo de Prensa, Apostolado de la Oración y Vicaría Diocesana de Asuntos Económicos.

22:00 Retreta de la Banda de Música de la Municipalidad de SFVC.