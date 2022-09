Durante la jornada se intercambiaron reflexiones sobre políticas públicas nacionales y sus acciones locales. Contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y regionales.

Con una gran concurrencia se concretó la apertura institucional del quinto Foro Regional del NOA “Hacia la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe: La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”.

El encuentro, que tuvo lugar en el predio de la UTHGRA Catamarca, contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso; la senadora nacional, Lucía Corpacci; el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero; Ivana Ibáñez, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad y la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, entre otras autoridades provinciales. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, participó de manera remota de la apertura institucional del encuentro.

Entre las autoridades nacionales presentes estuvieron Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación; Greta Pena, subsecretaria de Políticas de Diversidad; Sofía Veliz, directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad; Rocío Rodríguez, asesora de la Subsecretaría de Igualdad; Valentina Montero, asesora de Jefatura de Gabinete y Florencia Rodríguez, asesora de Protocolo y Ceremonial.

Durante la jornada se intercambiaron reflexiones sobre políticas públicas nacionales y sus acciones locales. Además, la reunión contó con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia de La Rioja, Florencia López; la secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidades de Tucumán, Leonor García Andrade; la secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta y la directora Provincial de Género de Santiago del Estero, Cecilia Sampaolesi.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región, organizada por la CEPAL, con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).

La senadora nacional, Lucia Corpacci valorizó la lucha por los derechos de las mujeres a lo largo del tiempo. “En nuestro país hemos naturalizado por mucho tiempo cuestiones que fueron horribles por ejemplo, cuando las mujeres no teníamos derecho a votar, a tener identidad propia, y vivíamos siempre tuteladas por hombres; ya sea por el marido o por el padre. Esas situaciones, que hoy se ven lejanas, fueron naturalizadas por muchos años y gracias a que algunas se levantaron e hicieron escuchar su voz es que hoy estamos en la lucha por otros derechos que nos faltan” remarcó.

Marita Perceval, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de la Nación indicó que América Latina y el Caribe no son pobres, sino que tienen una fuerte desigualdad. “Nosotros decidimos que las voces sean de todos sus pueblos, por eso estamos concurriendo a todos estos encuentros regionales para que cuidar no sea algo tecnócrata sino que las políticas de cuidado sean justas e igualitarias, por eso estamos para reconstruir y ratificar el compromiso en la conferencia regional sobre la mujer de América Latina poniendo en el centro de la escena a las personas en sus comunidades”, afirmó la funcionaria.

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, acompañó en la jornada de intercambio y señaló: “este Foro es histórico porque generará, en definitiva, un documento para presentar a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y las visitas que tenemos son de mucho peso ideológico y de una trayectoria enriquecedora”.

Ivana Ibáñez, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, a su turno, sostuvo que los encuentros provinciales y regionales, se constituyen como instancias determinantes para la construcción de una agenda común de cara a la Conferencia Regional, que se realizará en Buenos Aires, del 7 al 11 de noviembre.

En este mismo sentido, Florencia López y Rubén Dusso, vicegobernadores de La Rioja y Catamarca, resaltaron la impronta de las y los dirigentes de la región en el trabajo conjunto y coordinado hacia una Argentina más equitativa.

También participaron funcionarias y representantes de los poderes ejecutivos; responsables de los mecanismos de igualdad de las provincias; legisladoras nacionales, provinciales y municipales; y expertas y referentes feministas en la materia.