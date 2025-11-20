CALENDARIO IRRESISTIBLE PARA RUNNERS Y BIKERS

Catamarca vuelve a presentarse como uno de los destinos más auténticos para vivir experiencias de turismo deportivo en carreras de montaña en Argentina. Con escenarios en paisajes naturales extremos que parecen de otro planeta, y una agenda en pleno crecimiento, la provincia invita a disfrutar el próximo fin de semana largo con adrenalina y, al mismo tiempo, anuncia los grandes eventos irresistibles para la agenda 2026 de runners y bikers.

El próximo fin de semana, la Puna catamarqueña será protagonista del “Puna Bike Adventure”, que se realizará el sábado 22 de noviembre en El Peñón, en Antofagasta de la Sierra. Se trata de un recorrido de 58 kilómetros, de dificultad media, que atraviesa lugares únicos como Campo de Piedra Pómez y Carachi Pampa. Los participantes comenzarán la carrera a las 8 desde la plaza principal de El Peñón. Una experiencia pensada para quienes desean pedalear entre volcanes, salares y montañas en un entorno imponente. Más información @turismoantofagastadelasierra

El domingo 23 de noviembre se correrá la segunda edición de la “Yungas Trail”, desde las 7 en el Predio Villa Enduro de La Merced, Paclín. Con distancias de 12K, 21K y 30K, la competencia invita a recorrer la yunga a través de senderos verdes ideales para quienes buscan correr rodeados de naturaleza. Informes y consultas pueden realizarse al WhatsApp 3834 697801.

El domingo 30 de noviembre se realizará la primera edición de Aconquija Trail RAM en el entorno natural del cordón serrano de Aconquija, reconocido por su valor paisajístico y ambiental con distancias 5K – 10K – 21K. Para más información @aconquija_trailram

Más allá del fin de semana largo, Catamarca continúa afianzando su identidad como provincia anfitriona de grandes desafíos deportivos. En marzo de 2026 habrá dos carreras que prometen. Por un lado, el 8 de marzo debuta El Bolsón Ultra Trail (@elbolsonultratrail) con distancias de 10k, 22k, 35k y 50k en una geografía de sierras y montañas de distintos tonos de verde.

Y los días 28 y 29 de marzo, llega la cuarta edición de Las Vallas Skyrunning en Pozo de Piedra, Belén, una carrera que se destaca por sus exigentes recorridos de alta montaña, que superan los 2000 msnm y alcanzan picos de hasta 3333 msnm. La competencia, cada vez más reconocida, promete reunir a corredores experimentados atraídos por la aventura y los paisajes majestuosos de la región. Más info en @lasvallas.skyrunning

También está confirmada la edición 2026 del Fiambalá Desert Trail, uno de los eventos de trail y ultra trail más emblemáticos del país, con circuitos que combinan desierto y montaña. Las distancias NonStop de 20K, 35K y 50K, y las ultra de 110K en tres etapas, ya tienen inscripciones abiertas. Consultas e información adicional se encuentran disponibles en @fiambala.trail.

Por su parte, la tradicional Vuelta a Pomán MTB este año realizó su quinta edición los días 30 y 31 de agosto de 2025, con distancias de 100, 60 y 30 kilómetros que recorren Saujil, Los Cajones, Rincón, Mutquín, el paraje “Pata de Gallo” —donde se encuentra el Salto de las Golondrinas—, Siján y regreso a Saujil. Y en 2026 aguarda por la sexta edición de la competencia que combina exigencia, paisaje y cultura en un circuito muy valorado por ciclistas de todo el país.

Con estas propuestas y muchas más, Catamarca se consolida como un destino donde la aventura, el deporte y la naturaleza se encuentran para ofrecer experiencias inolvidables. La provincia invita a visitantes y competidores a sumarse, disfrutar y descubrirlo.