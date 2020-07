Ayer, no se registraron nuevos casos positivos de coronavirus en Catamarca.

El informe emitido por el Comité Operativo de Emergencia (COE) señaló que no se

detectaron nuevos contagios, por lo que el total acumulado de casos positivos

detectados se mantiene en 39.

Luego de haberse detectado el primer caso el pasado viernes y en la que en solo

dos jornadas no se registraron casos positivos, el lunes y ayer, se continúa con el

hisopado a contactos estrechos de positivo y retesteos.

En relación con el sistema de salud, desde el COE actualizaron la informaron de la

ocupación en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) era del 31 por ciento, mientras que la

ocupación de respiradores es del 11 por ciento; en el hospital Malbrán (foto) la

ocupación en UTI es del 20 por ciento, al tiempo que no hay ocupación de Terapia

Intermedia. En tanto que de las 120 plazas de aislamiento sanitario, 18 están

ocupadas con pacientes positivos para Covid-19 y casos sospechosos.

Negativos en Belén y Tinogasta

Tras conocerse el informe oficial del COE provincial, las autoridades del comité de

emergencia de Tinogasta confirmaron que las tres muestras locales que se

realizaron dieron resultado negativo, al tiempo que desde Belén, sin detallar la

cantidad, informaron que todas dieron resultado negativo a Covid-19.

Las autoridades del COE tinogasteño explicaron que en base a los resultados, las

dos personas responsables del transporte de mercadería, serán trasladadas en el día

de hoy con custodia policial hasta su lugar de origen en la ciudad Capital, para que

cumplan en ese destino el aislamiento.

Mientras que el propietario del alojamiento donde se hospedaron, deberá efectuar por

14 días el aislamiento obligatorio en su domicilio, bajo monitoreo y control del COE.

Relacionado