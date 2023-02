EDUCACIÓN

En la mayoría de las provincias dijeron sí al tope de las cuotas, pero en Catamarca se informó que respetarán la resolución acordada y que la suba será del 30% desde el primer mes de clases.

Se conoció ayer que la mayoría de las provincias dijo sí al tope en las cuotas de los colegios privados que impulsa el Gobierno, pero junto a Córdoba y Jujuy, la provincia de Catamarca ya definió que no adhiere y ratificó la vigencia de un acuerdo con los establecimientos subvencionados de incrementar un 30% con la cuota en marzo de este año. Ayer, en el Consejo Federal de Educación, avanzaron en una reunión donde 17 provincias participaron, no precisamente para revalidar el acuerdo en los aranceles, sino para avanzar en cuestiones pedagógicas, aunque se difundió que la mayoría dio el visto bueno al tope en los aranceles para que no superen el 16,8%.

En el caso de Catamarca, la ministra de Educación, Andrea Centurión, presente en el encuentro nacional, fundamentó el porqué la provincia no volverá atrás con la resolución dada a conocer en diciembre.

En principio recordó que la Resolución Ministerial E. Nº728/22, establece que el arancel o cuota mensual que abonan los padres o tutores a los establecimientos educativos de Gestión Privada, Social y Cooperativa con aporte estatal, tendrá como máximo un incremento del 30%, a partir de marzo, porque en todo el año 2022 los Colegios Privados tuvieron subas mínimas, mucho menor a los incrementos de sueldo docente.

“El año pasado los Colegios Privados se han adaptado a la situación económica de los padres y han tenido un aumento mucho menor a los incrementos salariales, que es uno de los parámetros que se venían teniendo en cuenta en las cuotas. En la provincia venimos con un trabajo con los representantes legales de manera anual”, fundamentó la ministra de Educación.

En cuanto a la decisión de no adherir a la política nacional, recordó que desde Nación no exigen la adhesión sino que existe una cláusula, la número 6, que establece la autonomía de las provincias en estar o no de acuerdo según sus tratados provinciales o no.

Hasta ahora y de acuerdo a la información recabada, las provincias que no se adhieren al tope en las cuotas de los Colegios Privados, además de Catamarca, son las opositoras al Gobierno de turno, como la provincia de Jujuy, Córdoba y analizan la medida en Santa Fe, Mendoza y CABA.

Acuerdo

El martes, el ministro de Economía, Sergio Massa y su par de Educación, Jaime Perczyk, sellaron el acuerdo de tope tras una reunión con las autoridades de la Cámara Argentina de Instituciones Privadas (Caiep), la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina (Coordiep) y el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), realizada en la sede del Ministerio de Economía.

El convenio nacional impulsado por Massa establece que las escuelas privadas con subvención estatal podrán aumentar las cuotas un 16,8% en marzo y 3,35 en abril, mayo y junio.

Asimismo, resaltaron desde el Ministerio que es la primera vez que las cuotas de los Colegios Privados ingresan en el programa «Precios Justos», para darle previsibilidad también a los progenitores a comienzo del año lectivo.

Representantes legales, en zoom con Centurión

El miércoles, desde Educación Privada se reunieron con equipos directivos de la provincia, también participó la ministra de Educación, Andrea Centurión. Vía zoom pudieron estar presentes todos los representantes legales de la provincia.

Centurión marcó los lineamientos de la política educativa para la provincia y el valor del trabajo de las instituciones de gestión privada como parte del sistema educativo, expresando finalmente su reconocimiento al compromiso de todos los docentes, para el sostenimiento de las trayectorias de las/os estudiantes catamarqueños.

