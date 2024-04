El Ente Norte de Turismo trabajará para que las Yungas, comprendidas por las provincias de Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, sean declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad, distinción que es otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Así fue consensuado este jueves en una reunion mantenida por las autoridades de Turismo de las seis provincias de la region en San Miguel de Tucumán.

Por Catamarca participaron del encuentro la secretaria de Gestión Turística Evangelina Quarín junto a la directora de Promoción Turística Soledad Soria, y también asistieron referentes del sector privado: Cristian Fernández como presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Catamarca y Marcelo Coll como director de Turismo de la Federación Económica de Catamarca y vocal de CAME.

“Hemos consensuado trabajar como región el tema de las Yungas y posicionar esto a nivel internacional. Vamos a tratarlo en el próximo encuentro del Consejo Federal de Turismo y también lo hablaremos con el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior de la Nación, Daniel Scioli”, destacó Domingo Amaya, president del Ente Tucumán Turismo.

“Buscaremos también trabajar con Santiago y con La Rioja en lo que es la Reserva Natural Chaco Salteña, para también presentar como Reserva Natural, para que preservemos este lugar tan hermoso que tiene el país y el mundo”, añadió Amaya, quien destacó que “sabemos que somos acreedores de bonos verdes y tenemos que poder llevar a cabo este tipo de acciones”.

Durante la reunión se abordó también la decisión de integrar al sector privado como consejo asesor del Ente Norte, especialmente para trabajar en diagramar un plan de desarrollo estratégico de marketing y promoción para posicionar la marca Norte a nivel nacional e internacional.

La secretaria de Gestión Turística Evangelina Quarín destacó: “Fue un encuentro muy importante para seguir uniéndonos y fortaleciendo la región, poder crear un plan estratégico de promoción y marketing que nos ayude a posicionar el Norte no solo a nivel nacional sino también internacionalmente. Unificar de una u otra manera esfuerzos para que siga creciendo la demanda en las seis provincias que integran el Norte Argentino”.

Al finalizar el encuentro, el titular del Ente Norte y referente del turismo salteño, Mario Peña, destacó la importancia del trabajo articulado entre las provincias. “Buscamos crecer no tan solo dentro de la región, sino dentro de Argentina. Sortear esta coyuntura, tener una mirada positiva ante una realidad muy compleja, pero que nos permita con decisión política poder transitar este momento”. También resaltó que “el objetivo es cuidar la cantidad de turistas y salir con ideas innovadoras, conversar también con el sector privado y acompañar un plan de desarrollo de marketing y de promoción del norte argentino”.

Finalizado el encuentro de trabajo en las oficinas del Ente Tucumán Turismo, los funcionarios se dirigieron al Museo Casa Histórica de la Independencia para una foto protocolar, y posteriormente acudieron a una reunión de trabajo con referentes del sector privado de la industria de las seis provincias de la región.

Foro Regional

Durante la reunion se definió además fecha para el 2º Foro Regional de Turismo: será el 5 de septiembre y Catamarca será la provincial anfitriona que recibirá a referentes del sector público y privado del turismo de todo el NOA.