En el marco de las actividades que desarrolla la comitiva de Catamarca en la feria internacional Gulfood 2026, autoridades provinciales participaron de un encuentro organizado por Dubai Chambers, entidad pública sin fines de lucro que impulsa la proyección de Dubái como centro global de negocios.

La actividad reunió a líderes de la industria, ejecutivos y tomadores de decisiones, y permitió conocer en detalle la infraestructura logística y el marco regulatorio que posicionan a Dubái como un nodo estratégico para el comercio internacional.

Durante la jornada, junto al embajador argentino Agustín Molina Arambarri, el cónsul en Dubái, Carlos Moreno, y autoridades del Consejo Federal de Inversiones (CFI), se realizó una recorrida por el stand de Catamarca, con el objetivo de vincular a productores y empresarios catamarqueños con potenciales compradores internacionales.

La agenda incluyó además una visita a las instalaciones de DP World, empresa líder a nivel mundial en soluciones logísticas inteligentes, clave en el comercio global.

Desde el Gobierno de Catamarca reafirmaron el compromiso de generar nuevas oportunidades de inserción internacional, promoviendo el desarrollo y la competitividad de los empresarios y productores locales en los mercados externos.