Más de 80 estudiantes del nivel secundario del Sistema Educativo Municipal participaron del Examen Internacional Oficial de Cambridge English Skills Test, posicionando a Catamarca como una de las primeras jurisdicciones en implementar este examen en modalidad completamente digital.

La experiencia, desarrollada en el Nodo Tecnológico el 26 de noviembre, representa un acontecimiento destacado dentro del proceso de innovación pedagógica impulsado por el municipio capitalino. el examen English Skills Test evalúa lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral mediante una plataforma digital adaptativa alineada con estándares internacionales.

Esta evaluación internacional profundiza el trabajo iniciado con la instancia de simulacro, realizada el pasado 8 de noviembre. esta preparación previa permitió medir el desempeño, ajustar la enseñanza y garantizar que los estudiantes candidatos llegaran a esta instancia oficial con mayor familiaridad tecnológica y académica.

A tres años de su creación, el Programa Municipal de Inglés se ha consolidado como una política pública que democratiza el acceso a certificaciones internacionales para estudiantes de escuelas municipales. Desde 2022 hasta ahora, más de 360 alumnos y alumnas del Sistema Educativo Municipal han rendido exámenes de Cambridge en distintos niveles, un destacado logro que posiciona a Catamarca Capital como referente provincial en innovación educativa. desde el área de Planeamiento e Innovación Educativa del municipio, Patricia Lobo, subrayó que “este resultado es, ante todo, fruto del arduo trabajo docente, del compromiso de los equipos directivos y del acompañamiento de toda la comunidad educativa.

Señaló también que “el formato pedagógico innovador del Programa Municipal de Inglés, que combina pares pedagógicos, profesoras facilitadoras, capacitación docente, tecnología, clases extracurriculares de intensificación y de preparación de exámenes, acompañamiento profesional, y estándares internacionales, es la clave que permite que estudiantes de escuelas públicas accedan a experiencias formativas que, hasta hace pocos años, parecían inalcanzables”.

Desde Planeamiento e Innovación Educativa se destacó que este logro reafirma la visión de una Ciudad Capital de la Educación: un municipio que apuesta por el uso pedagógico de la tecnología como herramienta de acceso a aprendizajes significativos, la innovación educativa, y las oportunidades internacionales como puentes para fortalecer las trayectorias educativas y ampliar el futuro de las juventudes.