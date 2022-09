PEDRO VÉLEZ

El letrado señaló que si una persona es víctima de violencia policial y no se constituye en querellante, “la impunidad está garantizada. Hace 20 años que litigo y siempre fue así”.

El abogado Pedro Vélez, defensor de uno de los policías que está siendo juzgado por la muerte de Diego Pachao, le concedió una entrevista a El Ancasti en el marco de la causa y consideró que “el Estado siempre ha hecho la vista gorda a la violencia policial acá en Catamarca, donde siempre se ha contado con la vista gorda por parte de la Fiscalía”.

El letrado mencionó que “si una persona es víctima de violencia policial y no se constituye en querellante, no busca un querellante, la impunidad está garantizada. Eso es así. Hace 20 años que litigo y siempre fue así. Si la persona no se constituye en querellante y con mucho esfuerzo, las causas no llegan a juicio”.

Vélez destacó que en esta causa “se quiere poner a todos en la misma bolsa y buscar una responsabilidad objetiva para tratar de buscar un impacto. Creo que hubo una sobreactuación en la acusación”.

El defensor del policía Jorge Montivero, además, señaló que “se desnuda, hace poco, que la acusación es para ver si alguien se quiebra. Difícilmente alguien le diga a otra persona ‘a este tipo lo hemos golpeado’. Es una locura. La gente de la segunda guardia, para mí, está acusada injustamente de algo que no podían saber si había sido golpeado (Pachao)”.

Por otra parte, Vélez respondió a las declaraciones de la abogada querellante, Natalia Páez Vaca, quien dijo a este medio que “hay mucha gente, muchos imputados, muchos sospechados que han quedado en el camino, que han quedado sobreseídos por cuestiones de tiempo y tienen que volver al proceso porque estos delitos son imprescriptibles”.

En este sentido, Vélez contestó que el planteo “es una barbaridad jurídica porque existen garantías constitucionales para todos los ciudadanos. Existe algo que se llama cosa juzgada. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho sino no existiría seguridad jurídica”.

El abogado añadió que “si el Estado te puede perseguir 50 o dos veces por el mismo hecho, ya es una locura. No tenés ninguna garantía de nada. Me parece una cuestión insólita que pueda pretenderse traer de nuevo al proceso a personas que han sido sobreseídas”.

“Strepitus fori”

El abogado Marcos Gandini, que representa a Gustavo Bulacios, otro de los policías imputados en la causa, indicó que no se puede traer nuevamente al proceso a aquellas personas que ya fueron sobreseídas.

“Si ya hay personas que han sido sobreseídas, cuyas resoluciones han sido recurridas y han sido confirmadas, no se los puede traer nuevamente al proceso. Lo que yo considero que está haciendo la querella y, lamentablemente, ha sido parte de eso el Ministerio Público, es strepitus fori, conmoción social, presión social, ejercido obviamente al Tribunal”, agregó.

En otro pasaje, Gandini se refirió a la solicitud que hicieron los abogados Jorge de la Fuente y Luciano Rojas, quienes defienden a Ricardo Varela, otro policías imputado, a los fines de que el Tribunal de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación se declare incompetente y que se haga un juicio por jurado.

“He prestado conformidad justamente por considerar que, esta ley de juicio por jurado, lo único que hace es ampliar las garantías constitucionales de los imputados por el tema de la objetividad. Se les da la posibilidad a 12 personas totalmente desconocidas de derecho, pero se les explica las circunstancias dadas para que ellos puedan sentenciar por culpable o no culpable. Considero que es una ampliación de los derechos de la garantía constitucional de los imputados. Por lo tanto, debe aplicarse al caso concreto ya que al haberse modificado todo el cuadro fáctico por el cual nosotros llegamos al debate, estamos frente a un nuevo requerimiento de acusación. Por tanto y siendo que el delito que ahora se les endilga a los imputados prevé una pena de prisión perpetua, estaríamos dentro de los requisitos o las exigibilidades de la nueva ley para que se aplique y para que la Cámara del Crimen se declare incompetente y remita el expediente a la oficina de gestión de audiencias para que se lleven a cabo todas las audiencias y se haga el juicio por jurado”, siguió.

Por último, hizo énfasis en que “el artículo 2 del Código Penal prevé que las leyes se aplican para adelante, con excepción de las leyes más benignas. Es decir: la ultractividad de la ley penal. Por lo tanto, consideramos que la ley de juicios por jurado ha venido a ampliar las garantías constitucionales de los imputados y, por ese motivo y en aplicación del artículo N° 2, debe ser aplicada en el caso concreto, debe declararse incompetente la Cámara y debemos ir a juicio por jurado, con una salvedad: considerar que ese juicio por jurado se debe hacer en otra circunscripción. No acá en Capital. No podría haber objetividad acá en Capital. Debería hacerse en otra circunscripción, llámese Belén, Tinogasta, Andalgalá, etc”.

Muerte

Pachao fue arrestado la madrugada del 11 de marzo de 2012 porque supuestamente habría protagonizado una pelea en el norte capitalino, cuyas lesiones le provocaron la muerte 72 horas más tarde.

El debate se reanudará mañana a la mañana tras un receso de ocho días.

Pedirían que investiguen a sobreseídos

La abogada querellante, Natalia Páez Vaca, mencionó que analizan solicitar formalmente que los policías sobreseídos en la causa de Diego Pachao sean investigados. Según informó a El Ancasti, en caso de que corresponda, harán el planteo en el momento de los alegatos del juicio, que se reanuda en la jornada del viernes.

El martes, Páez Vaca comentó a este medio que los hechos de este caso de Pachao “son imprescriptibles y lo mismo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Por este motivo, la letrada señaló que “eso hace que los delitos, en este caso la muerte, sean imprescriptibles”.

Fuente: El Chasqui Digital