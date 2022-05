El legislador opositor comenta la operatoria y las ganancias de acuerdo al monto depositado en mensajes de chat.

Se filtraron presuntas capturas de pantalla y audios de WhastApp del presidente del bloque radical en la cámara baja, Luis Lobo Vergara, que lo vincularían a operaciones con la cuestionada empresa financiera.

La respuesta de Lobo Vergara fue concreta. “Hola. Nada…” contestó junto a dos emojis de mareo. Cinco minutos después, el legislador le respondió a la persona con una seguidilla de mensajes de audio. La conversación con la persona se reanudó el 1 de mayo, día del trabajo y fecha de la Asamblea Legislativa. Cabe aclarar que la imagen de pantalla solo llega hasta ese punto de la conversación.

Otra de las capturas que se filtró está recortada y con un fragmento intencionalmente pintado de blanco. Por el contenido, precisamente esta es la que lo vincularía en mayor grado con Adhemar Capital. Allí, Lobo Vergara apunta “dos cosas”. La primera, y que es la parte sin editar de la imagen, que “mañana hace un pozo en pesos la rosita”. “6 meses al 20%, si quieren participar. Avisame.” menciona el legislador.

En el siguiente mensaje detalla aun más cómo sería la operatoria. “6 meses al 20%, si llegamos a los 2,5 m nos dan el 22%. Hasta ahora 3”, escribió presuntamente aludiendo a la cantidad de personas que participarían con la inversión. “Pelado”, desliza en otro mensaje, quizás en referencia al propietario de Adhemar Capital.

En cuanto al audio, Lobo Vergara espera que alguien “tenga suerte”. “Teóricamente, a los que habían reestructurado no les estaban pagando porque decía que todavía no les habían descontado, destrabado las cuentas y que primero iban a pagar a los que estaban bancarizados”, comenta. En esta línea, menciona que uno de sus hijos “está bancarizado ahí, con un crédito, pero todavía no le pagaron. Él está saliendo con una chica que labura ahí y le dijeron que sí, que sí van a pagar, pero en la práctica, hasta ahora, nada que yo sepa, así que cualquier información, avisame”, termina.

Gentileza El Esquiu.