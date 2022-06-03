La joven denunció al intendente Elpidio Guaraz por abuso sexual. En el marco del Ni una menos, realizó un escrito destinada a la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
CARTA ABIERTA A LA SRA. MINISTRA DE MUJERES GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA NACIÓN
ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA
PRESENTE:
«CUANDO EL TIEMPO TIENE UN PRECIO»
ESTIMADA MINISTRA:
ME LLAMO CAROLINA VASCONSELLOS SOY DE UN PUEBLO RURAL DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, LLAMADO LAS CAÑAS, QUIERO HACER LLEGAR A UD. MI PEDIDO DE JUSTICIA Y DE AYUDA.
HOY HACE EXACTAMENTE UN AÑO, QUE OCULTA EN LA OSCURIDAD DE LA NOCHE Y EL FRÍO AFIXIANTE DEL BAUL DE UN AUTO, ESCAPABA DE LAS GARRAS DEL ABUSOR MÁS PELIGROSO QUE TRANSITA LIBRE EN MI DEPARTAMENTO … AQUEL DÍA SALÍ EN BUSCA DE LIBERTAD Y JUSTICIA.
A MEDIDA QUE EL AUTO SE MOVIA EN LA RUTA, SENTÍ QUE DEJABA ATRÁS LA TORTURA QUE DESDE LOS 14 AÑOS VENÍA PADECIENDO EN LA GARRAS DEL MAYOR DEPREDADOR DE MENORES DEL DPTO. SANTA ROSA, CATAMARCA,
BUSCABA LIBERTAD Y JUSTICIA!!!
HOY A UN AÑO DE AQUEL TRISTE Y A LA VEZ ESPERANZADOR DÍA, PUEDO EXPRESAR QUE LAS INSTITUCIONES QUE DEBERÍAN ADMINISTRAR JUSTICIA EN CATAMARCA… SE HAN CONVERTIDO EN VILES PUESTOS DE TRUEQUE, DEDICADAS AL NEGOCIO MÁS NEFASTO PARA UNA VÍCTIMA…» COMPRA Y VENTA DE TIEMPO». ESAS INSTITUCIONES A LAS QUE LES CONFÍE MIS MAS ÍNTIMOS DOLORES, SOLO DEMOSTRARON QUE EL «TIEMPO» TIENE UN PRECIO… TIEMPO QUE MI ABUSADOR PUEDE COMPRAR, PORQUE DISPONE DEL ERARIO PÚBLICO YA QUE OSTENTA EL CARGO DE INTENDENTE MUNICIPAL DE LA JURISDICCIÓN.
SRA. MINISTRA PIDO VISIBILIDAD PARA MI CAUSA Y JUSTICIA.
PIDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ME AYUDEN A DIFUNDIR ESTA CARTA. ESTOY CONVENCIDA, PORQUE LOS HECHOS ASI LO MOSTRARON EN ESTOS 12 MESES TRANSCURRIDOS, CUALQUIER DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL, ES IMPUTADO EN MENOS DE 3 MESES, NO ES EL CASO DE MI ABUSADOR, PORQUE ÉL PUEDE PAGAR EL PRECIO DEL «TIEMPO».
P/D:
QUIERO QUE SEPA LA JUSTICIA DE CATAMARCA, QUE LO SEPA EL PAÍS
Y TODAS LAS INSTITUCIONES QUE SE DEDICAN A LA DEFENSA, O PROCLAMAN LUCHAS FEMINISTAS… QUE NO VOY A CLAUDICAR EN MI PEDIDO DE JUSTICIA, QUE NO ME VAN A CANSAR CON LAS DILACIONES DE LOS TIEMPOS JUDICIALES Y QUE CADA ACCIÓN Y «TRUEQUE» MILLONARIO POR UNA SEMANA, UN MES, O MÁS… SOLO EVIDENCIAN MI VERDAD, ESA VERDAD QUE CORVIRTIO MI VIDA EN UN INFIERNO!!!
ESA VERDAD QUE HOY ME DA FUERZAS PARA SEGUIR Y POR LA CUAL, NO ESTOY DISPUESTA A CALLAR!!
ESTOY CONVENCIDA QUE SERÁ LA PACIENCIA… ESA QUE MIS SERES QUERIDOS ME AYUDAN A PRACTICAR TODOS LOS DÍAS, LA QUE PODRÁ GANARLE AL NEGOCIO DEL INTENDENTE: «LA COMPRA DESESPERADA DE TIEMPO».