En el marco de las acciones de formación docente, se desarrolló la capacitación “La Imagen como Dispositivo Pedagógico”, destinada a educadores de 3º a 6º grado del Nivel Primario del Sistema Educativo Municipal y a docentes de Nivel Inicial de la Dirección de Políticas Sociales y Educativas.

Organizada por la coordinación del Proyecto de Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca, la propuesta tuvo como finalidad promover la alfabetización visual a través de la comprensión y uso de la imagen técnica, generando criterios para seleccionar, analizar y producir materiales visuales con objetivos pedagógicos.

El taller brindó herramientas teórico-prácticas para formular protocolos de lectura e interacción con lo visual, favoreciendo nuevas estrategias de enseñanza adaptadas a los procesos digitales y culturales contemporáneos.

La capacitación estuvo a cargo de la Esp. Emilce Hernández, el Lic. Tomás Dalpra, la Prof. Ana Paula Mema y el Prof. Fernando Morales, docentes de la Facultad de Humanidades de la UNCa