Finde XXL para vivir la cultura catamarqueña

La Casa de la Puna abrirá sus puertas este fin de semana extra largo con propuestas culturales, recreativas, gastronómicas y turísticas para todos los gustos.
La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital organizó mediante la agenda denominada “Finde XXL en SFVC, Naturaleza y Aire Libre”, diferentes actividades orientadas a disfrutar estos días en familia.
Mañana jueves, Achalay presenta a “Catamarcanas”, un proyecto nacido del encuentro entre Itatí y Belén Parma, dos artistas catamarqueñas que compartirán un repertorio de coplas, vidalas, cuecas, chayas y piezas del cancionero popular, interpretadas con guitarra, bombo y piano. La propuesta incluirá como artistas invitadas a: Laura Aroca, María Paula Godoy, Loy Carrizo, Tamara Paz, Milba Cerrizuela y la Comparsa Wankara. El espectáculo comenzará a las 22 hs. y el derecho costará 8 mil pesos (reservas al 3834525328)..
El viernes 21, Flor de Tusca y Achalay nuevamente consolidan su rol como las peñas estables de Catamarca en una noche que convocará a artistas como Rafael Toledo, Federico Miranda, Luz Segura, Duo Achalay, Graciela Pernasetti en poesía, Celeste Moya en pintura y las danzas a cargo del Instituto Rubinstein. Se cobra derecho de espectáculo (reservas al 3834478452 o 381 5047462).

Para el sábado

Como es tradicional, el sábado 22 y el domingo 23 , de 19:00 a 23:00 hs numerosos emprendedores se darán cita en la tradicional Feria de Artesanías y Diseño. Además el sábado, a las 19:30 hs. habrá una clase abierta de danza fusión: Afro, dancehall y hip hop a cargo de Yaya Córdoba de la Academia MBM, actividad con participación gratuita. Previamente, desde las 19 hs., Pakúa Catamarca ofrecerá una clase práctica de Taichí y Qigong, enfocada en la escucha interna a través de la respiración y el movimientos. Dicha actividad es sin costo.
Como cierre, a partir de las 21 hs habrá concierto al aire libre de las bandas Clementina y La Farsa.

Para el domingo

En tanto que el domingo 23, a partir de las 19,30 horas, se podrá vivir el ritmo y la tradición gracias a la clase abierta de chacarera, gratuita y para todo público que estará a cargo de Maive Rivarola.
De 20 a 22 hs. se podrá practicar astroturismo mediante la observación de la luna a través de telescopios, con una charla astronómica y la dinámica de astrofotos, actividad con costo (Reservas: 3834 290612 ).
Finalmente el arte se hará presente con el concierto, desde las 21 hs. de Maite Díaz y Calle 11.
Toda la agenda de actividades la pueden consultar en www.sfvc.travel o en las redes sociales: SFVC Turismo.

Artículo anteriorEl artista Juan Spolidor se destaca en la Beca Constelaciones de Red Quincho
Artículo siguientePor primera vez en la historia, la comunidad de Peñas Negras recibió la visita de un Gobernador
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor