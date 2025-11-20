Finde XXL para vivir la cultura catamarqueña

La Casa de la Puna abrirá sus puertas este fin de semana extra largo con propuestas culturales, recreativas, gastronómicas y turísticas para todos los gustos.

La Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital organizó mediante la agenda denominada “Finde XXL en SFVC, Naturaleza y Aire Libre”, diferentes actividades orientadas a disfrutar estos días en familia.

Mañana jueves, Achalay presenta a “Catamarcanas”, un proyecto nacido del encuentro entre Itatí y Belén Parma, dos artistas catamarqueñas que compartirán un repertorio de coplas, vidalas, cuecas, chayas y piezas del cancionero popular, interpretadas con guitarra, bombo y piano. La propuesta incluirá como artistas invitadas a: Laura Aroca, María Paula Godoy, Loy Carrizo, Tamara Paz, Milba Cerrizuela y la Comparsa Wankara. El espectáculo comenzará a las 22 hs. y el derecho costará 8 mil pesos (reservas al 3834525328)..

El viernes 21, Flor de Tusca y Achalay nuevamente consolidan su rol como las peñas estables de Catamarca en una noche que convocará a artistas como Rafael Toledo, Federico Miranda, Luz Segura, Duo Achalay, Graciela Pernasetti en poesía, Celeste Moya en pintura y las danzas a cargo del Instituto Rubinstein. Se cobra derecho de espectáculo (reservas al 3834478452 o 381 5047462).

Para el sábado

Como es tradicional, el sábado 22 y el domingo 23 , de 19:00 a 23:00 hs numerosos emprendedores se darán cita en la tradicional Feria de Artesanías y Diseño. Además el sábado, a las 19:30 hs. habrá una clase abierta de danza fusión: Afro, dancehall y hip hop a cargo de Yaya Córdoba de la Academia MBM, actividad con participación gratuita. Previamente, desde las 19 hs., Pakúa Catamarca ofrecerá una clase práctica de Taichí y Qigong, enfocada en la escucha interna a través de la respiración y el movimientos. Dicha actividad es sin costo.

Como cierre, a partir de las 21 hs habrá concierto al aire libre de las bandas Clementina y La Farsa.

Para el domingo

En tanto que el domingo 23, a partir de las 19,30 horas, se podrá vivir el ritmo y la tradición gracias a la clase abierta de chacarera, gratuita y para todo público que estará a cargo de Maive Rivarola.

De 20 a 22 hs. se podrá practicar astroturismo mediante la observación de la luna a través de telescopios, con una charla astronómica y la dinámica de astrofotos, actividad con costo (Reservas: 3834 290612 ).

Finalmente el arte se hará presente con el concierto, desde las 21 hs. de Maite Díaz y Calle 11.

Toda la agenda de actividades la pueden consultar en www.sfvc.travel o en las redes sociales: SFVC Turismo.