Canasta básica: en noviembre, una familia tipo necesitó más de 1 millón de pesos para no ser pobre

Durante el undécimo mes del año, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,1% mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 1,5%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la Canasta Básica Total y Alimentaria de noviembre, por lo cual una familia tipo necesitó ingresos por $1.001.466 para no ser pobre y superiores a $439.239,58 para no ser considerada en situación de indigencia. De este modo, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 1,1%, frente a una inflación de 2,4%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 1,5%. Ambas acumularon incrementos de 82,5% y 102% en el año y resultaron en variaciones interanuales del 137,4% y 156,5% respectivamente. La Canasta Básica Total, que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, aumentó 1,5% en noviembre y en ese mes un adulto necesitó más de $324.099 para no ser pobre. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria, que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, aumentó 1,1% en noviembre, por lo cual un adulto necesitó ingresos por más de $142.149 y una familia tipo $439.240 para no ser indigente. La diferencia en la suba de ambas canastas se debe a la incidencia de los precios que incluye la CBT como vestimenta, transporte, educación y salud. De estos ítems, educación registró el mayor incremento mensual del mes, en 5,1%; transporte 3,4%; y salud 2,9%.