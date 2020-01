7 enero, 2020 0:55

Marcela Tauro está de novia con Martín Bisio, 22 años menor que él. En una entrevista, la periodista reveló los contratiempos que tuvieron y cómo logran mantener firme la pareja.

Marcela Tauro se encuentra viviendo un gran momento personal. El pasado 1 de octubre cumplió 3 años en pareja con Martín Bisio, su novio de 32 años, es decir, 22 años menor que ella.

Y a pesar de que se quieren mucho, y así lo demuestran en las redes sociales, la diferencia de edad fue un obstáculo para la pareja. Este lunes, en una entrevista radial, la periodista de El Club del Moro señaló: “Me costó mucho. Todos los años lo dejaba. Cada 6 meses me agarraba el raye. Las mujeres tenemos mambo con eso. Cuando un hombre sale con una mujer más chica está bien, pero al revés está como muy juzgado“.

Marcela Tauro y su novio, Martín Bisio.

“Los dos primeros años me bajoneaba y me agarraban inseguridades. Lo dejaba y él remaba otra vez. Cada tanto me tomaba un tiempo”, añadió Marcela Tauro, a la vez que destacó que se complementa muy bien con su novio: “Eso te pasa uno en un millón. Con la diferencia de edad y todo nos llevamos bien. Nos gustan las mismas cosas. No soy complicada, me adapto”, agregó.

El tierno posteo de Marcela Tauro junto a su novio.

El pasado 1 de octubre, cuando cumplieron 3 años juntos, Marcela Tauro publicó una foto junto a Bisio disfrutando unos ricos mates, junto al siguiente texto: “Buen día!!! Feliz aniversario amor. 3 años ya. Te sigo eligiendo. Por tus valores, por tu lealtad, por tu cuidado hacia mi permanente ;por esos abrazos cálidos… como te digo siempre, gracias por estar en mi vida. Te adoro”.

Fuente: Ciudad Magazine

