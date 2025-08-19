El Gobierno de la Provincia, a través del Registro Civil y Capacidad de las Personas, continúa acercando los servicios del Estado a cada rincón de Catamarca. En esta oportunidad, el Móvil de Documentación Rápida estuvo presente el sábado 16 de agosto en Plaza España, acompañando la jornada del Mercado Itinerante, donde vecinos y vecinas pudieron realizar sus trámites de manera ágil y accesible.

Durante la jornada, se concretaron más de 40 gestiones, entre DNI y Pasaportes, lo que representa una respuesta concreta a la creciente demanda de documentación en la provincia.

Asimismo, el operativo continuó el lunes 18 en el barrio Valle Chico, donde se realizaron 70 trámites de DNI y 3 Pasaportes, acercando soluciones inmediatas a otra comunidad en crecimiento.

La propuesta permite a la comunidad acceder, de manera rápida sin demoras, a trámites fundamentales como:

-Emisión de nuevo DNI (todas las edades)

-Actualizaciones de DNI ( 5, 8 Y 14 años)

-Solicitud de Pasaporte común

-Solicitud de Partidas de Nacimiento y Defunción

De esta manera, el Registro Civil sostiene su compromiso con la ciudadanía, garantizando igualdad de oportunidades para que cada vez más catamarqueños accedan a servicios esenciales sin necesidad de trasladarse grandes distancias.

El éxito de estas convocatorias refleja la importancia de estas políticas públicas que promueven inclusión, cercanía y eficiencia en la atención.

Finalmente, se informa que el programa estará presente este viernes en la Plaza Tinkunaku del Barrio Libertador II, en el horario de 16 a 19 horas, para continuar brindando acceso a la documentación a más familias catamarqueñas.

Artículo anteriorMunicipios recibieron luminarias para fortalecer la urbanización en sus jurisdicciones
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor