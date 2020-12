“Cada cosa que vos publicás alimenta el circo”: la filosa respuesta de Rial a Dalma Maradona

9 diciembre, 2020 21:57

Dalma había acusado al periodista de operar al difundir un audio de WhatsApp que Maradona le había enviado a Matías Morla criticando a su familia.

Hace unos días Dalma Maradona apuntó duramente contra Jorge Rial. Todo comenzó cuando el conductor de Intrusos puso al aire un mensaje de voz que el astro le había enviado por WhatsApp a Matías Morla.

Allí le explicaba a su abogado que no iría al casamiento de Dalma porque la joven no había invitado a sus hermanas: “Encima de ser ladrones, ahora se la agarran con mis hermanas que no le hicieron nada. Confirmales que no voy a ningún casamiento”.

Al escuchar el audio la hija del Diez utilizó su cuenta de Twitter y disparó contra el periodista. En el mensaje que publicó en esta red social lo acusó de querer lastimarla y de estar operando: “Cagones, violentos, ¡no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara”.

En respuesta a esto, Jorge Rial contó en Intrusos que había hablado con la joven por privado y que le había pedido disculpas. Y le dejó además una filosa respuesta pública.

“Le dije que si le molesta, no paso más audios, no hay problema. Pero queremos saber de dónde viene esta pelea”, comenzó diciendo el periodista, que no dudó en definir a Maradona como “el tipo más público del mundo”.

“Es fácil decir ‘cagones’, pero yo pongo la jeta, te guste o no te guste”, agregó Rial, a la vez que volvió a pedirle disculpas a Dalma. “Seré torpe, pero operador no”, aseguró. Y le dijo a la hija del Diez que, cuando ella publica algo en redes sociales, es inevitable que se viralice: “Cada cosa que vos publicás alimenta el circo, se expande de una manera infernal”.

Por último el periodista reiteró que él se había limitado a difundir los audios, pero que el autor había sido el ex futbolista: “Nadie le ponía una pistola a Diego para salir al aire ni para que hablara. Nosotros no dijimos las barbaridades que dijo”.

Fuente: El Trece TV

