Jorge Fabricio Bustamante (JFB), de 29 años; es oriundo de Chumbicha, fue el impulsor de Chumbicha Rugby como escuela de valores, milita en el partido Frente Renovador (FR) fundado por Sergio Massa (SM). Fue precandidato a concejal en las elecciones generales de 2015 en Chumbicha y ha diputado provincial en las elecciones legislativas de 2021. Actualmente se desempeña como responsable de la delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en la provincia, cartera que depende directamente del Ministerio De Transporte De La Nación.

Fabricio buenos días, ¿Diputado electo o Delegado le podemos decir? Desde la gerencia de La City FM lanzamos una serie de entrevistas a dirigentes locales, con la idea de conocer su trabajo con profundidad.

La City FM: ¿Fabricio cuando vuelve el Rugby a Chumbicha?

JFB: El rugby tuvo su impacto porque era novedoso, pero es un deporte muy caro, que se mantiene muchas veces de la cuota de sus socios y jugadores así como el seguro por accidentes el cual tiene que estar al día, y la verdad cuesta hacer entender eso, pero a pesar de ellos me pone feliz que hayamos por decirlo así formado excelentes jugadores que hoy actualmente están jugando en otros equipos, la vedad que son mi orgullo y voy a estar apoyándolos siempre, en cuanto a Chumbicha rugby te puedo adelantar que vamos a volver más fuerte que nunca; quedan cerrar unas pequeñas cuestiones legales, hay un proyecto nuevo de dos equipos pero si te adelanto que uno tendrán la camiseta verde y negro, y va a pechar fuerte y el otro equipo creo que sería rojo, la idea es que queden bajo la órbita de clubes ya constituidos y no representen muchos gastos para los mismos. Y de ahí yo supervisando el proyecto.

La City FM: ¿Coméntanos como la llevas en tu nueva gestión?

JFB: La verdad que no es nada fácil dirigir una cartera como esta, aunque no te miento siempre me gustó el transporte, tanto de cargas como de pasajeros, hasta con orgullo puedo decir que soy nieto e hijo de camioneros, hoy el transporte público es uno de los principales servicios por eso urge la necesidad de parte de nuestro organismo de controlar y fiscalizarlos para una mayor eficiencia, evitando a los usuarios pasar malos ratos con servicios poco confiables, inseguros y en mal estado.

La City FM: Se podría decir que estuviste a un paso de asumir la banca de diputado, ¿qué sentiste?, y ¿cómo quedo tu situación?

JFB: Mira yo entiendo que las provincias arman sus propias listas y que a veces cuando sos nuevo y no venís de algún apellido reconocido o de un buen pasar económico se te hace difícil llegar, es más hasta te mandan al último como una forma de pagar derecho de piso, pero ese día escuchar la voz de Sergio proponiéndome para que vaya a en lista, te juro que ni me importo el lugar que me toco, junto a “la renovadora” nuestro espacio como juventud, salimos hacer campaña con la frente en alto defendiendo con compromiso nuestro proyecto renovador y hasta el día de hoy lo hacemos, y creo que las energías de volver a salir están más vivas que nunca. La decisión del gobierno fue respetarles las licencias a los diputados que habían asumido en los Ministerios de Seguridad como así también el de Minería.

La City FM: Me imagino que fue difícil la decisión que tomo el gobierno, ¿Cómo fue tu reacción y la de tu partido?

JFB: La verdad dolió, porque no es algo que me estén regalándome a mí, creo que ningún logro es personal, atrás hay un equipo y fue un golpe muy fuerte porque teníamos muchos proyectos que queríamos presentar, queríamos recorrer toda la provincia y llevar las voces de los catamarqueños a la legislatura. Pero aunque no lo creas esto que paso nos unió mucho y creo que estamos listos para salir de nuevo, salvo que ahora la discusión va a ser desde otro lugar.

La City FM: Viendo la situación económica que atraviesa del país, Algunos economistas plantean que Sergio Massa solo está dilatando lo inevitable con parches en la economía. ¿Es así, vos como lo ves?

JFB: Nosotros tenemos más que un plan económico, en términos locales Sergio esta allanando el camino para la argentina que tenemos que ser. Pero siempre va a ver especuladores que plantean una catástrofe económica pero hasta ahora nunca sucedió y no vamos a dejar que suceda, en otras palabras Sergio ya hizo el fuego y puso la carne en el asador, ahora queda hacer las ensaladas y poner la mesa para cuando este todo cocinado, te aseguro que tenemos una línea fija de hacia donde debemos ir y eso significa empezar a vender trabajo argentino al mundo.

La City FM: En términos electorales como vez la agenda del FR para este 2023?

JFB: A nivel nacional muy bien; pero estamos esperando una bajada de línea por parte de Sergio, creo que el rumbo está más que claro para 2023, mientras la oposición está en la chica nosotros tenemos candidato y un rumbo fijo con una esperanza latente y clara, creo que todos estamos de acuerdo con que debe haber una renovación dirigencia que nos devuelva la esperanza y más a un a nuestra generación que busca alternativas de vida fuera de nuestro país. A nivel provincial; veo muchas esperanzas por parte de nuestra militancia y simpatizantes con el proyecto Sergio 2023, aunque la provincia diga que somos nuevos y nos falta, creo que hay que dejarles en claro que el partido lleva dos años en la provincia, pero que al espacio lo integran dirigentes locales que tienen un gran trabajo territorial y una incuestionable trayectoria política en el PJ, pocas veces valorada. Que se suman a este proyecto en busca de contención ideológica y un renovado liderazgo. Así que te podría decir que las ganas de participar están.

La City FM: Proyectándonos en términos locales ¿el FR Chumbicha tiene en vista participar con candidatos propios para 2023?, ¿podemos decir Fabricio intendente?

JFB: la verdad, es una aspiración que tengo, pero creo que hay varios compañeros en la lista con más experiencia y con mas consenso, aun así creo que mi objetivo es afiánzame en Bs As. Para que el día de mañana sea una realidad poder proyectar una Capayán con obras que mejoren los servicios básicos que necesitamos y sirva de base para futuros polos productivos, creo que todo tiene que ver con todo y las obras de servicio vienen de la mano con trabajo genuino, a eso debemos apuntar. Como siempre digo si queremos ser una ciudad, tenemos que pensar y sentirnos como ciudad. Tenemos todo para crecer, debemos terminar con esa plataforma electoral de que podemos crecer en producción y en turismo y no decir que vamos hacer, por ejemplo decir que voy hacer con el caolín, que voy hacer con los productores de tomates, etc… es fácil dibujar en el aire, ser bendecido e ir de candidato pero hasta ahora nadie dijo que es lo que va hacer y cómo.

Por otro lado poner o no un candidato es cuestión de consensuar en la mesa FR Capayán que en este caso no la presido yo sino el compañero Walter Romero, tenemos una verticalidad la cual respetamos mucho, esa fue la primera bajada de línea del actual presidente Marcelo Cordero.

La City FM: hay una versión de que Cordero jugaría la intendencia de Paclín, ¿es así o solo un rumor?

JFB: Mira eso te lo puede responder él, pero si te puedo asegurar que sea cual sea la decisión que tome tiene todo el acompañamiento del FR provincial y nacional.

La City FM: Fabricio volviendo a lo local ¿Cómo es tu relación con los dirigentes actuales?

JFB: ¡Que pregunta me haces! Mira con Hoffman la mejor y ahora más aun con el proyecto de finalizar la terminal y los permisos para que las empresas de transporte puedan parar en Chumbicha. Con Concejales Oficialistas (GEM) no tengo mucha relación salvo sanguínea con dos; Ormachea y Soria, pero no existe ninguna sociedad política entre nosotros. Por otro lado con los Concejales Opositores (FdT) me llevo muy bien pero hasta ahora no hemos podido encontrar un punto en común para proyectar algo hasta ahora, el peronismo tiene su interna, la cual beneficia las reelecciones de Hoffman, pero esto se soluciona a corto plazo cuando tengamos una cabeza que nos convoque a todos y nos ponga por igual en la mesa de decisiones.

La City FM: ¿crees que Hoffman iría por otra reelección?

JFB: Si… tiene la espalda económica y política para hacerlo, es más creo que esta sería la mejor gestión que va a poder tener.

La City FM: Por último, ¿lo ves a SM presidente?

JFB: Estoy más que seguro que las peleas y la política mediática que hoy vemos ya no va más, la nueva política nos obliga a acordar para gobernar, y Sergio es el mejor conciliador de todos los tiempos y lo viene demostrando desde 2015 para acá, creo que tiene las cualidades necesarias para hacer frente a un gran desafío como lo es ser presidente de la nación. Si esto contesta tu pregunta, yo si lo veo presidenciable.

La City FM: Fabricio agradecemos tu tiempo y te deseamos el mayor de los logros en la carrera que elegiste y los desafíos por venir.

Muchas Gracias.

Fuente: El Chasqui Digital