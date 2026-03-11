El diputado nacional Federico Pelli fue agredido este miércoles en la localidad de La Madrid mientras participaba de un operativo de asistencia para familias afectadas por las recientes inundaciones.

El episodio ocurrió cuando el legislador, referente de La Libertad Avanza, distribuía colchones y mercadería junto a otros dirigentes del espacio. En medio de la actividad, un hombre se acercó y lo atacó con un cabezazo en el rostro, según se observa en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

Agredieron al diputado Pelli (Imágenes Sensibles) pic.twitter.com/i0XxjgufO9 — Radio Q (@radioqtucuman) March 11, 2026

Quién fue el agresor

El atacante fue identificado como Marcelo Segura, conocido con el alias “Pichón”. Desde el espacio libertario lo señalaron como un puntero vinculado al peronismo local.

Dirigentes de La Libertad Avanza sostuvieron además que el agresor tendría relación con el ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

A raíz del incidente, el entorno del diputado confirmó que se presentarán denuncias judiciales tanto contra Segura como contra el funcionario provincial mencionado.

Entrega de ayuda a damnificados

El ataque ocurrió mientras el legislador participaba de una recorrida solidaria en zonas afectadas por el temporal que golpeó recientemente a distintos puntos de la provincia.

Pelli estaba acompañado por la diputada provincial Soledad Molinuevo y por el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, quienes también formaban parte de la entrega de asistencia para las familias damnificadas.

Tras la agresión, dirigentes del espacio libertario denunciaron un clima de violencia política y reclamaron que se investigue el hecho para determinar responsabilidades.