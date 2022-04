Brumec le pidió a la oposición que respete la Constitución o que trabaje para reformarla

“En este ámbito del Senado, coincido con el senador Ariel Cordero (JPC), en que tenemos mucho consenso y diálogo, pero no es así en los otros ámbitos de la provincia por que cada vez que se quiso convocar para el consenso no hay participación”.

Planteo por periodista de Recreo

En la sesión de la Cámara alta, el senador de Ancasti, Ariel Cordero (JPC), leyó un comunicado que hace unos días emitió el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) por el que cuestiona la decisión del intendente Luis Polti de no reincorporar a la periodista Bibiana Sayavedra en el área Prensa, conforme a su perfil profesional. “Hay vecinos que son perseguidos o maltratados. FOPEA se expresó en un comunicado y se refirió a la necesidad de garantizar la libertad de expresión. Cuando nos elige el pueblo estamos legitimados porque es la voluntad de la gente la que nos llevó ahí. Cuando estamos en funciones debemos seguir legitimando esa responsabilidad que tenemos y no se hace siendo patrón de estancia porque es parte de la historia, esa política ya no va. Aquí hacen falta consensos diálogos, eso hace que mejore la calidad institucional”, afirmó el legislador.