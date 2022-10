Música

El volumen de 576 páginas se publicará el 1 de noviembre a través de la editorial Alfred A. Knopf (en forma de audiolibro a través de Penguin Random House) y, como su título indica, explorará los orígenes de 40 canciones clave en la discografía de U2. Cada capítulo lleva el nombre de una canción, con la historia de la vida de Bono entretejida a lo largo del libro.

El mes que viene, Bono emprenderá una gira de 14 ciudades con el título “Stories of Surrender”, que comenzará el 2 de noviembre en Nueva York.

Los eventos fueron anunciados como “una noche de palabras, música y algunas travesuras”. Bono dijo en un comunicado: “Extraño estar en el escenario y la cercanía del público de U2. En estos espectáculos tengo algunas historias que cantar y algunas canciones que contar. Además, quiero divertirme un poco presentando mi ME-moir, SURRENDER, que en realidad es más un WE-moir si pienso en toda la gente que me ayudó a llegar desde allí hasta aquí”

