Música

El líder de U2 pasó por Mount Temple Comprehensive este martes 11 de octubre. Los estudiantes de sexto año fueron invitados a una audiencia privada con el cantante.

Se dice que Bono estuvo acompañado por un equipo de filmación, lo que sugiere que podría estar en marcha un proyecto de documental. También hizo un recorrido por la escuela, visitó su departamento de música y se reunió con algunos alumnos y profesores.

Una foto de Bono con un grupo de estudiantes de Mount Temple fue compartida en la página oficial de U2 en Twitter. “Estaba de vuelta en la biblioteca de Mount Temple“, dice el pie de foto. “El futuro es realmente brillante“.

Was back in the library at Mount Temple. The future is bright indeed. pic.twitter.com/5AU33oExY1

— U2 (@U2) October 12, 2022