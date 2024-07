El Subsecretario de Protección Civil de la Nación, Dr. Santiago Hardie visitó Catamarca y mantuvo una reunión con referentes de las fuerzas de seguridad de la provincia.

Invitado por la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, el funcionario agradeció el encuentro y destacó que se trabaja para eficientizar el sistema: “lo que nos propusimos gestionar de manera eficiente y muy cercana a los cuarteles es el subsidio que les otorga la ley y desde ese lugar, mejorar las capacitaciones. Son momentos difíciles donde los recursos son pocos pero quizás a veces se puede subsanar la falta de recursos con gestión y fundamentalmente articulando entre Nación, provincia y municipios y el sistema de bomberos podemos generar una política más eficiente en cuestión de gestión de riesgos y protección civil”, destacó.

De la jornada participaron el Director de Bomberos de la Policía de la Provincia, Comisario Mayor Claudio Barrios; el Sub Director Crio. Inspector Roberto Carabajal; el Director de Defensa Civil de la Provincia, Crio. Walter Zárate; el Director de la Brigada Contra Incendios Forestales, Damián López y coordinador de dicho organismo Julio Figueroa; la Coordinadora General de Defensa Civil de la Provincia, Melisa Arévalo, los presidentes de los cuarteles de Tinogasta Jaled Cabur, de Pomán, Mateo Manti; de San José Domingo Carral; de Chumbicha Oscar Barrionuevo; de Saujil, Sargento Fabián Claudio David, de Andalgalá Gustavo Álvarez, de Fray Mamerto Esquiú Javier Cejas, de Capital Raúl Carrizo y el tesorero de la Federación de Bomberos Voluntarios de Valle Viejo y Director del CUO Catamarca (Coordinación única de Operaciones) Alfredo Gómez. El presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, Julio Cabur envió su adhesión a dicha reunión, de la que no pudo participar por atravesar un problema de salud.

“Seguiremos trabajando desde el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) con la provincia, con la Federación de Bomberos Voluntarios de Catamarca, con la Ministra de Seguridad con quien mantuvimos también una reunión y las distintas asociaciones, y nos comprometimos a mantener un encuentro en setiembre próximo para poder generar capacitaciones para los municipios y los bomberos conjuntamente entre provincia y Nación”, agregó Hardie.

“Es muy importante la presencia de funcionarios nacionales porque ayuda a afianzar la articulación entre las fuerzas. Afortunadamente en Catamarca trabajamos codo a codo, constantemente y con la ayuda de la ministra de Seguridad, que es una ministra presente que está atenta a los requerimientos y siempre nos escucha”, indicó Alfredo Gómez. “El funcionario fue claro respecto a que los intendentes tienen que involucrarse también y ayudar siendo el primer eslabón en la respuesta. Los bomberos voluntarios hoy estamos atendiendo más del 84 por ciento de toda la emergencia y hay días que no tenemos recursos ni para cargar gasoil y no podemos andar dependiendo de vender empanadas o una rifa para salir a ayudar a la gente que espera desesperada”, concluyó.