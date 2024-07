Como cada año, los Bomberos Voluntarios de Valle Viejo participan de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. No solo están presentes con su stand institucional para mostrar el trabajo que realizan, día a día, en incendios, accidentes, derrumbes y cuanta fatalidad ocurra en dicho departamento y gran parte del Valle Central adonde también colaboran.

Además, muestran parte de su indumentaria, herramientas, equipamiento y elementos cuyo uso y eficacia requieren de un conocimiento especializado y una formación constante.

Asimismo, todas las tardes en el pabellón central del predio, realizan charlas y capacitación gratuita sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), maniobras de Hemlich y Primeros Auxilios con la premisa de que muchos sepan como actuar ante una situación límite que requiera acción urgente.

“Realmente estamos agradecidos por esta vocación que los bomberos tienen siempre, no solo cuando pasa algo y salen con urgencia a rescatar, sino en estas fiestas donde pasa tanta gente que no sabe lo importante que es saber lo básico, porque de eso a lo mejor depende el poder salvarle la vida a un familiar o alguien cercano”, indicó Silvina Nicola, turista bonaerense que recibió la capacitación junto a sus hijos.

El stand de los bomberos está ubicado en el sector oeste del predio, junto al sector de Deportes, frente a la Carpa del PCPC. Allí, chicos y grandes también pueden ingresar a la experiencia de escape que propone atravesar y hasta rescatar una víctima, en un circuito adonde ocurre un incendio estructural simulado.