Billy Idol acaba de anunciar un nuevo EP llamado “The Roadside”. Se trata de su primer lanzamiento en casi 7 años, y su estreno está previsto para el 17 de septiembre. Como adelanto, el músico no sólo compartió uno de los singles que lo componen, sino también, su videoclip.

Se trata del single principal “Bitter Taste”, que presenta una de las letras más introspectivas y confesionales de Idol, en la que habla sobre la muerte, el renacimiento y su crecimiento personal a treinta y un años de su casi fatal accidente de moto de 1990.

“Creo que todos se han estado sintiendo más reflexivos (durante la pandemia). Entonces, me pareció bastante lógico y natural escribir algo sobre mi accidente de moto”, explicó Billy Idol. “Definitivamente, el accidente de motocicleta fue la catarsis, el momento de despertar. Un poco de mí se quedó en esa ruta. Pero al final no fue necesariamente algo malo; fue una llamada de atención. Quizás en ese camino dejé atrás al irreverente y juvenil Billy y abrí la puerta para un padre más atento y un músico más sensible”.

Para celebrar el próximo lanzamiento, Billy Idol está planeando una serie de conciertos este año que incluyen actuaciones principales en el Capitol Theatre de Nueva York y el Cosmopolitan de Las Vegas, así como una aparición en el Sea.Hear.Now Festival en Asbury Park, NJ. Recientemente, Idol apareció junto a Miley Cyrus durante su actuación principal en Lollapalooza.

¡Mirá su nuevo video acá!

Rose Bouzon