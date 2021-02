Música

“The World’s A Little Blurry” llega a fin de mes

El 26 de febrero llega The World’s A Little Blurry, el documental de Billie Eilish a la plataforma de streaming Apple TV+.

Según anticipa la sinopsis, este film dirigido por el cineasta RJ Cutler, cuenta la verdadera historia de la cantante y compositora en su ascenso al estrellato mundial.

Este documental dará una mirada profunda e íntima de la vida de Eilish mientras escribía y grababa su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go? lanzado en 2019.

A través de sus redes, la cantante compartió un segundo adelanto de este material.

Dale play acá

Yamila Pagani