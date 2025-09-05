Biệt thự Sun Elite City còn được gọi là Sun Feria Hạ Long là dự án biệt thự cao cấp của Tập đoàn Sun Group, tọa lạc ngay cạnh khu nghỉ dưỡng 5 sao Sun Premier Village Ha Long Bay, tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Với nguồn cảm hứng từ phong cách Địa Trung Hải độc đáo, các căn biệt thự tại Sun Elite City là sự hòa quyện tinh tế giữa kiến trúc mái đỏ đặc trưng của Tây Ban Nha và viền xanh thanh lịch của Santorini, mang đến vẻ đẹp phóng khoáng, lãng mạn và đầy cá tính.

Tổng Quan Biệt Thự Sun Elite City Hạ Long

Chủ đầu tư : Tập đoàn Sun Group

: Tập đoàn Sun Group Vị trí : Đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

: Đường Hạ Long, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Tổng diện tích dự án : 40,93ha

: 40,93ha Loại hình sản phẩm : Biệt thự

: Biệt thự Quy mô dự án : 479 căn biệt thự, chia thành 2 phân khu: Calvia và Mallorca Biệt thự tứ lập : Diện tích đất 130-180m² Biệt thự song lập : Diện tích đất 180-280m² Biệt thự đơn lập : Diện tích đất 250-600m²

: 479 căn biệt thự, chia thành 2 phân khu: Calvia và Mallorca Thiết kế : Kiến trúc Địa Trung Hải

: Kiến trúc Địa Trung Hải Xây dựng : 3 tầng, 1 tum

: 3 tầng, 1 tum Hình thức sở hữu: Sở hữu lâu dài

Mang thương hiệu Sun Elite City – dòng bất động sản để ở cao cấp của Sun Group, dự án được xây dựng theo mô hình khu đô thị phong cách nghỉ dưỡng, tọa lạc tại vị trí đẹp nhất Bãi Cháy, hứa hẹn mang đến không gian sống thượng lưu và cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Vị Trí Vàng – Cận Biển, Kế Hồ, Tiếp Giáp Phố

Biệt thự Sun Elite City Hạ Long sở hữu vị trí “tâm ngọc” tại trung tâm khu du lịch Bãi Cháy, ngay sát khu shophouse Sun Plaza Grand World và khu nghỉ dưỡng 5 sao Sun Premier Village Ha Long Bay Resort. Với địa thế “cận biển, kế hồ, tiếp giáp phố”, dự án không chỉ mang đến tầm nhìn panorama hướng biển, ngắm trọn đảo Rều lung linh, mà còn kết nối dễ dàng đến các điểm du lịch nổi tiếng của Hạ Long.

Hệ thống giao thông hiện đại giúp cư dân Sun Elite City thuận tiện di chuyển:

Tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội (~2 giờ lái xe).

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Cảng tàu khách quốc tế.

Tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả.

Trong tương lai, với hệ thống hầm và 3 cây cầu Cửa Lục 1, 2, 3, cư dân Sun Elite City sẽ dễ dàng kết nối tới khu vực Hòn Gai, tiếp cận các tiện ích và dịch vụ thiết yếu của thành phố. Điều này phù hợp với quy hoạch chung của TP. Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn 2050, khi Bãi Cháy trở thành trung tâm đô thị mới sầm uất, lấy Vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối.

Tiện Ích Đẳng Cấp – Phong Cách Sống Nghỉ Dưỡng

Biệt thự Sun Elite City Hạ Long mang đến hệ thống tiện ích nội khu hiện đại với hơn 38.000m² dành riêng cho cư dân, bao gồm:

Công viên biểu tượng : 1.717m², điểm nhấn cảnh quan độc đáo.

: 1.717m², điểm nhấn cảnh quan độc đáo. Sân bóng rổ : 750m², hỗ trợ các hoạt động thể thao.

: 750m², hỗ trợ các hoạt động thể thao. Sân chơi trẻ em : 714m², không gian an toàn và sáng tạo.

: 714m², không gian an toàn và sáng tạo. Đài phun nước : 3.450m², tạo điểm nhấn cho các sự kiện.

: 3.450m², tạo điểm nhấn cho các sự kiện. Sân cầu lông : 3.328m², đáp ứng nhu cầu thể thao đa dạng.

: 3.328m², đáp ứng nhu cầu thể thao đa dạng. Hồ cảnh quan : 2 hồ với tổng diện tích ~15.000m², mang đến không gian xanh mát.

: 2 hồ với tổng diện tích ~15.000m², mang đến không gian xanh mát. Hệ thống an ninh 4.0: Hoạt động 24/7, đảm bảo sự an toàn tối đa.

Bên cạnh tiện ích nội khu, cư dân Sun Elite City được tận hưởng chuỗi trải nghiệm du lịch, giải trí và mua sắm trong bán kính chưa đầy 1km:

Bãi tắm Bãi Cháy sạch đẹp, mới được chỉnh trang.

Đường bao biển Kỳ quan – điểm hẹn mới của người dân phố biển.

Tổ hợp Sun World Halong Complex.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Phố mua sắm Shophouse Europe – Sun Plaza Grand World.

Mặt Bằng Và Thiết Kế Biệt Thự Sun Elite City Hạ Long

Biệt thự Sun Elite City Hạ Long được thiết kế theo hình nan quạt, lấy cảm hứng từ những cánh buồm no gió trên Vịnh Hạ Long. Mỗi căn biệt thự có chiều cao tầng lên tới 3,9m, tối ưu hóa không gian, đón trọn vị biển, ánh nắng và gió trời. Với diện tích đất từ 130-600m², các loại hình biệt thự đơn lập, song lập và tứ lập mang đến sự linh hoạt cho cả an cư và đầu tư.

Dự án gồm 2 phân khu:

Calvia : Vị trí cửa ngõ, sở hữu tầm nhìn panorama hướng biển, đã bán hết ngay từ khi ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ với giới thượng lưu Quảng Ninh.

: Vị trí cửa ngõ, sở hữu tầm nhìn panorama hướng biển, đã bán hết ngay từ khi ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ với giới thượng lưu Quảng Ninh. Mallorca: Lấy cảm hứng từ vùng đất Địa Trung Hải nổi tiếng, mang đến không gian sống nghỉ dưỡng sôi động, phóng khoáng nhưng không kém phần tinh tế.

Các căn biệt thự được xây dựng 3 tầng, 1 tum, theo phong cách Địa Trung Hải hiện đại. Sự kết hợp giữa thiết kế tối giản, gam màu tinh tế và mái ngói đỏ đặc trưng tạo nên không gian sống sang trọng, thanh lịch, nâng tầm phong cách sống của chủ nhân.

Các loại biệt thự bao gồm:

Biệt thự đơn lập : Không gian rộng rãi, riêng tư với sân vườn độc lập, lý tưởng cho những gia đình tìm kiếm sự yên tĩnh và đẳng cấp.

: Không gian rộng rãi, riêng tư với sân vườn độc lập, lý tưởng cho những gia đình tìm kiếm sự yên tĩnh và đẳng cấp. Biệt thự song lập : Kết hợp giữa sự riêng tư và không gian kết nối, phù hợp cho các gia đình muốn gần gũi cộng đồng.

: Kết hợp giữa sự riêng tư và không gian kết nối, phù hợp cho các gia đình muốn gần gũi cộng đồng. Biệt thự tứ lập: Thiết kế 4 mặt thoáng, tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, mang đến không gian sống tiện nghi, sang trọng.

Tại Sao Nên Chọn Sun Elite City Hạ Long?

Vị trí đắc địa : Trung tâm Bãi Cháy, gần Vịnh Hạ Long, kết nối thuận tiện đến các điểm du lịch và tiện ích.

: Trung tâm Bãi Cháy, gần Vịnh Hạ Long, kết nối thuận tiện đến các điểm du lịch và tiện ích. Thiết kế độc đáo : Phong cách Địa Trung Hải với mái ngói đỏ Tây Ban Nha và viền xanh Santorini.

: Phong cách Địa Trung Hải với mái ngói đỏ Tây Ban Nha và viền xanh Santorini. Tiện ích đẳng cấp : Hệ thống nội khu hiện đại kết hợp với các tiện ích ngoại khu sầm uất.

: Hệ thống nội khu hiện đại kết hợp với các tiện ích ngoại khu sầm uất. Tiềm năng đầu tư: Vị trí chiến lược và thương hiệu Sun Group đảm bảo giá trị sinh lời bền vững.

Sun Elite City Hạ Long không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư vàng cho những ai muốn sở hữu bất động sản cao cấp tại một trong những thành phố du lịch đẹp nhất Việt Nam. Liên hệ ngay để biết thêm thông tin chi tiết và sở hữu căn biệt thự mơ ước tại Sun Elite City!

