El intendente de Los Altos buscó, una vez más, despegarse del conflicto del Concejo Deliberante de Los Altos.

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, pidió quedar al margen del conflicto del Concejo Deliberante. Es que el presidente del CD Carlos “Kiki” Olveira denuncio un pacto entre Barot y el ex intendente Rafael Olveira. “Todo el tiempo me quieren traer a un conflicto con el que yo no tengo absolutamente nada que ver”, se excusó Barot, que habló en Radio Ancasti.

Barot aseguró que está sorprendido ante estas denuncias de “Kiki” Olveira y que se siente “en medio de un conflicto familiar”.

“Hay un conflicto en el Concejo Deliberante que pareciera nunca acabar. Siempre trato de mantenerme al margen, de evitar polemizar sobre las instituciones democráticas. Hay un conflicto, no sé si de familia, que quieren resolverlo dentro del marco de la institucionalidad”, declaró Barot. Solicitó “llamar a la cordura” y a los concejales “poner paños fríos y ponerse a trabajar y replantear estas situaciones”.

El intendente agregó: “Les pido a los que tenemos responsabilidad política que nos aboquemos a trabajar por el bienestar del pueblo, sinceramente”.

También demandó que sea la institución que resuelva “la situación de los concejales y del funcionamiento del CD dentro del marco del CD”, y repitió que quiere “quedar afuera de esta discusión del CD de Los Altos”, porque su postura siempre fue la del diálogo y el respeto de la institucionalidad.