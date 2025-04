Desde el convento franciscano hasta la Catedral

Participó nuestro compañero de trabajo, Ruben Cano en representacón de nuestro medio.

“Quiera el Señor y la Madre del Valle que logren operar cambios profundos en sus mentes y corazones, particularmente motivados en el día de las exequias del Papa Francisco, quien no escatimó precisiones sobre la tarea del auténtico comunicador social”, dijo el Obispo en su homilía.

Durante la lluviosa tarde del sábado 26 de abril, en el inicio de las festividades marianas, los Comunicadores Sociales de Catamarca, tanto de Capital como algunos que llegaron del interior diocesano, celebraron su Jubileo en este año de gracia y conversión propuesto por nuestro querido Papa Francisco, quien recibió el último adiós en horas de la mañana y estuvo presente en esta Eucaristía de manera especial.

Después de la Bajada de la imagen de Nuestra Madre del Valle, las actividades de esta jornada especial se concentraron en el convento franciscano, donde el historiador Mario Vera ofreció una amena charla sobre “El Beato Esquiú y la vigencia de su legado como comunicador”, destacando la faceta de periodista, profesión que desempeñó primero en su tierra natal y luego en Bolivia, dejando una huella que aún permanece vigente en nuestros días.

Concluido este espacio de reflexión en torno a figura del Beato Esquiú, bajo la copiosa lluvia que caía en la noche sabatina, los peregrinos junto con el padre Marcelo Amaya, asesor de la Pastoral de Comunicación Social, comenzaron su caminar por calle Esquiú, Rivadavia y República, llevando antorchas y carteles alusivos, entre los que se observaba una imagen del Papa Francisco con una cinta de luto, como signo de este momento de tristeza por su partida, pero con la esperanza cristiana que nos anima particularmente en este tiempo pascual.

Así, rezando y cantando atravesaron la Puerta Santa del Año Jubilar en el Santuario de la Virgen del Valle y Catedral Basílica, donde participaron de la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el rector del Santuario Catedral, P. Juan Ramón Cabrera; el responsable de la Pastoral de Comunicación Social, P. Marcelo Amaya, entre otros sacerdotes.

Durante la Santa Misa, los Comunicadores participaron guiando la ceremonia litúrgica, proclamando la Palabra de Dios, elevando las peticiones y acercando al altar las ofrendas del pan y del vino.

“Debemos recuperar la escuela del ejemplo en el hogar”

En el inicio de su homilía, nuestro Obispo, quien a pesar de la indisposición que sufrió durante la Bajada de la Virgen quiso celebrar esta Eucaristía, expresó: “Sé que han estado hoy, en la Iglesia de San Francisco, reflexionando sobre el rol, la misión del comunicador a la luz de la figura de Esquiú, que ha sido también un gran comunicador”.

Y confió que “ciertamente, no me encuentro bien, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar acá, estoy débil, pero, lo he dicho en la Bajada de la Virgen, que me he emocionado, lo hago en honor a mis padres, porque me han educado en la escuela del ejemplo. Dios siempre está primero. He visto a mi madre y a mi padre levantarse de la cama, he íbamos a Misa, porque ellos tenían una misión con nosotros, con Francisco y conmigo. Y hoy digo, tengo la oportunidad de hacerlo. Me recomendaron que no viniera, pero son los ejemplos, como el Papa Francisco con muchos de sus gestos nos enseñó, y esa escuela es la que debemos recuperar, la escuela del ejemplo en el hogar”.

Destacó la importancia del hogar como “lugar de cariño, de ternura, de diálogo, de esa paciencia para ir haciendo procesos con los hijos. Por eso estoy acá, para decirles que si quieren recibir gracias de Dios tienen que trabajarlas. Mis padres la han trabajado desde que fui bautizado, por lo menos hasta los diez años cuando fui al Seminario Menor, siempre, todos los días, rezar el Rosario a Nuestra Madre del Valle. Eso da fruto, mi hermano es sacerdote y yo también. Soy sacerdote, porque Dios se ha metido en lo más profundo de mi ser. Por eso muchas veces hablo con pasión, porque lo que está arraigado profundamente en tu vida no es superficial, no es negociable. Por eso estoy aquí con ustedes”.

Estar al servicio de la Verdad animada por la Caridad

Luego dio la bienvenida a los comunicadores sociales de los distintos medios y dijo que “es importante destacar que hoy están haciendo su peregrinación jubilar. Quiera el Señor y la Madre del Valle que logren operar cambios profundos en sus mentes y corazones, particularmente motivados en el día de las exequias del Papa Francisco, quien no escatimó precisiones sobre la tarea del auténtico comunicador social: No está al servicio de una corporación, sino de la Verdad, animada por la Caridad. No hay ninguna Verdad que justifique una falta de Caridad, decía san Agustín”.

En otro tramo les pidió en nombre de María del Valle que “indaguen sobre la Verdad con Caridad, sabiendo que las cosas del interior del ser humano no son medibles cuantitativamente, sino que exceden la mera apariencia. Que, aunque no sean creyentes, transmitan el mensaje de Jesucristo por honestidad profesional, porque la religión cristiana marca los tiempos del mundo desde el nacimiento de Jesús, misterio que estamos celebrando en este Año Jubilar 2025”.

Y continuó: “Jesús es el Príncipe de la Paz, por esto bregó el Papa Francisco. En el Evangelio que escuchamos, Jesús inaugura el saludo ‘La paz esté con ustedes’ y es el que se utiliza en la Liturgia. Sólo asumiendo los valores enseñados y vividos por Jesucristo, como la fraternidad, la amistad social, el respeto por la dignidad del otro, el servicio, el amor verdadero por el más necesitado, el perdón ofrecido sin vueltas y el diálogo respetuoso, será posible un mundo inclusivo, próspero y en paz”.

Luego de reflexionar sobre los textos bíblicos proclamados, rogó: “Tú, Madre Santísima, ayúdanos a ser auténticos creyentes y testigos de Jesucristo Resucitado”.

Luego de la bendición final, nuestro Obispo junto con toda la asamblea saludaron a la Madre Morena con el canto.