El gobernador bonaerense inauguró obras de suministro de gas en Pirovano, desde donde apuntó contra el Gobierno al que calificó como “una invitación a la disolución del país”. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, apuntó nuevamente contra Javier Milei al indicar que “se desentiende de los problemas del país” al tiempo que “anda de gira por el mundo”, en medio de un contexto difícil marcado por el escándalo por las toneladas de alimentos retenidos y la crisis energética. Desde ese acto, cuestionó el accionar del Presidente, quien viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente de Meta, Mark Zuckerberg, entre otros. “Tienen un gobierno nacional que anda de gira por el mundo y los problemas del resto son problemas de los intendentes, de los gobernadores. El gobierno nacional no tiene responsabilidad en nada, es una invitación a la disolución del país. Nos invitan al sálvese quien pueda”, lanzó. “Uno puede discutir lo ideológico, pero es ilegal que el Gobierno nacional se desentienda de todos los problemas de la población de la Argentina. Son derechos consagrados por la Constitución, de responsabilidad concurrente, como nos pasa a nosotros con la Educación, la Salud y la Seguridad, que es responsabilidad primaria del gobierno provincial, pero nosotros lo hacemos de forma concurrente con cada uno de los intendentes”, señaló. Entonces, hizo mención a la polémica desatada luego de que se difundiera que el Ministerio de Capital Humano no distribuyó casi 6 toneladas de comida, negando la asistencia a ciento de comedores populares. Axel Kicillof opinó sobre el escándalo de los alimentos de Capital Humano. “Decían que los alimentos eran para una emergencia. Nosotros tuvimos una de las emergencias más grandes por el tornado que voló los techos en Bahía Blanca, vino el Presidente de la Nación vestido de GI Joe y dijo ‘arréglense con lo que tienen’”, recordó sobre el fuerte temporal que afectó la localidad bonaerense en diciembre último. Además, respondió a las últimas declaraciones del jefe de Estado, que aseguró que la gente “se va a morir de hambre por lo cual va a decidir de alguna manera para no morirse” y minimizó la intervención del Estado. “No existe más eso de todo mercado o todo Estado, ni el país más comunista se privó de la iniciativa privada, ni el más capitalista destruye su Estado. Eso no existe, es una mentira, es una difusión terraplanista. El mundo real es ese, un Estado que trabaja, que planifica, que hace lo que el privado no puede hacer, para que después venga el privado, dé trabajo y gane plata”, explicó. Por último, Kicillof le envió un mensaje al Presidente: “Por más que tenga una ideología absurda que nadie aplica, no es optativo dedicarse a la Salud, la Educación y la Seguridad del pueblo argentino”.