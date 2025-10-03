La Municipalidad de Los Altos informó que continúan los trabajos de remodelación de la Plaza “José Antonio Balverdi” en Alijilán, una obra que busca revalorizar este histórico espacio público para el disfrute de toda la comunidad.

Las tareas incluyen la construcción de nuevas veredas, la instalación de modernas luminarias LED, la ampliación de los espacios verdes y la incorporación de juegos destinados a niñas, niños y familias.

El intendente Raúl Barot destacó que esta obra forma parte del compromiso de su gestión de mejorar y recuperar los espacios públicos, generando ámbitos más seguros, accesibles y destinados al encuentro comunitario.

“Muy pronto los vecinos y vecinas de Alijilán podrán disfrutar de una plaza renovada, pensada para compartir, jugar y recrearse en familia”, señalaron desde el municipio.