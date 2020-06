El Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles lleva adelante un proyecto para construir otra sede para la Casa de Gobierno. El nuevo edificio, que lo ejecuta una empresa privada, será en la intersección de avenida Güemes y Virgen del Valle donde antes funcionó la cárcel y cuyo edificio tuvo proyectos distintos a lo largo de los años.

El proyecto fue elaborado por profesionales de la Dirección de Estudios y Proyectos del Ministerio de Infraestructura. Los arquitectos Alejandro Batallanes, Mariana Nazareno, Julio Moya y Claudia Blanco participaron en la elaboración del proyecto que tiene algunas innovaciones con respecto a la arquitectura de los edificios públicos.

“Se trata de un edificio de dos plantas, en forma lineal, que acompañará a la avenida Güemes, uno es la planta alta y otro la planta baja. Trabajarán en el lugar unas 150 personas”, precisó una de las arquitectas.

“Tiene 2.300 metros cuadrados cuenta con dos ingresos: uno en la planta baja, justo en la intersección de las dos avenidas y un ingreso lateral que será para el Gobernador, donde está el ingreso principal también estará el núcleo de circulación vertical”, informó.

“Se trata de una planta libre donde es el mobiliario el que va a dividir las zonas de trabajo. Hemos utilizado materiales que requieren poco mantenimiento como son el hormigón visto y el ladrillo visto. También, tenemos la incorporación del vidrio con lo que pretendemos tener una continuidad visual entre el interior del edificio y la plaza Raúl Alfonsín”, añadió la profesional, ya que el nuevo edificio para el Poder Ejecutivo se integra con el parque que

fue inaugurado en diciembre del año pasado.

Precisamente, una de las innovaciones es que no habrá oficinas sino que se delimitará cada espacio de trabajo, pero serán los muebles los que actúen como divisorios.

“Tiene una idea de no dividir por oficinas. Esta nueva idea es planta libre para evitar la sectorización, aunque cada puesto de trabajo tiene sus metros cuadrados correspondientes para que cumpla sus funciones. Se buscó eliminar las jerarquías, todos trabajan iguales, no hay jerarquías, excepto el sector donde estará el Gobernador y el ministro”, explicó el arquitecto Batallanes.

La intención del proyecto es descomprimir el centro de la Capital, una decisión política que el Gobernador Raúl Jalil tomó cuando ya era intendente. Uno de los propósitos de su gestión es retirar del centro también al Poder Legislativo y al Judicial. Además, se apunta a recuperar la actual Casa de Gobierno como un edificio histórico que tendrá una funcionalidad más cultural.

La excárcel estuvo en ese edificio hasta febrero de 2008 cuando se inauguró el edificio que está en la localidad de Miraflores.

Durante la gestión de la exgobernadora Lucía Corpacci se había anunciado que el edificio sería para el Registro Civil. Sin embargo, ahora se le cambió el destino nuevamente. En algún momento también iba a ser un Complejo de Museos.

La inversión prevista para esta obra es de $ 40 millones y la ejecuta la empresa REV de Rafael Villagra. Esa cifra era para el nuevo Registro Civil y no contempla el costo de la modificación del proyecto que hasta ahora no se conoce . Se estima que la obra demandará 8 meses más del plazo original que era de seis meses. “Se agregaron cosas para que funcione como casa de Gobierno y eso es lo que va a tomar ese nuevo plazo de obra”, indicó uno de los arquitectos.

Centro cultural

Por otra parte, el Gobierno de la provincia continúa con la obra de puesta en valor y recuperación del edificio de la actual Casa de Gobierno que se convertirá en un Centro Cultural. Aunque, a raíz del estado del edificio, habrá alguna demora en el cronograma previsto.

El proyecto, según el ministro de Cultura, Luis Maubecín, se realizará tomando los planos originales del arquitecto Luis Caravati, autor de la obra de Casa de Gobierno, entre otros renombrados edificios.

“Con el paso de los años, nuestra histórica Casa de Gobierno fue sufriendo modificaciones en función de las necesidades funcionales que hoy se ven saturadas y buscan nuevas ubicaciones. A partir de esto es que trataremos de recuperar la planta original del arquitecto Caravati y si es necesario se hará alguna intervención con lenguaje

contemporáneo para convertirla en un Centro de Ceremonial y Protocolo, y en Centro Cultural Provincial”, había explicado el ministro de Cultura.

Retraso en la obra del Centro Cultural

El Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles lleva adelante un proyecto para construir otra sede para la Casa de Gobierno. El nuevo edificio, que lo ejecuta una empresa privada, será en la intersección de avenida Güemes y Virgen del Valle donde antes funcionó la cárcel y cuyo edificio tuvo proyectos distintos a lo largo de los años.

Por otra parte el ministro de Cultura Luis Maubecín comentó que la obra del Centro Cultural tendrá algún retraso a partir del estado en el que se encontró el edificio actual del Poder Ejecutivo.

“Se va avanzando con lo previsto, aunque con algunas situaciones inesperadas porque al quitar el cielorraso encontramos vigas que no estaban en buen estado. Eso hay que reforzar y va retrasando un poco la puesta en valor de Casa de Gobierno”, explicó el Ministro en declaraciones radiales.

“Hay fallas estructurales por el mal estado de la techumbre porque son vigas que tienen más de 150 años y se encontraron termitas”.

Existía la intención de inaugurar una parte de la obra para el aniversario de la autonomía de Catamarca, el 25 de agosto, pero no se llegaría con los plazos.

Según anunció en una primera etapa se inauguraría la parte protocolar, por calle Sarmiento y en un año más se pondrá en valor el resto de la casa.