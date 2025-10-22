El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la intendenta de Santa María, Érica Inga, recorrió los avances de la construcción de la nueva Escuela Técnica de Santa María, una obra que ya cuenta con casi un 50% de avance.

El establecimiento educativo está diseñado bajo un programa edilicio moderno y funcional, que busca brindar un entorno óptimo para la formación técnica de los jóvenes santamarianos.

La escuela contará con 12 aulas amplias, un taller de grandes dimensiones, un Salón de Usos Múltiples (SUM), sanitarios para estudiantes, un sector destinado a los docentes con sala de profesores y baños propios, además de un área de administración y un patio interno que servirá como espacio de encuentro y recreación. El diseño arquitectónico prioriza la ventilación cruzada y la iluminación natural, asegurando ambientes confortables, saludables y energéticamente eficientes para la comunidad educativa.

Con una superficie cubierta total de 2.200 metros cuadrados, la nueva Escuela Técnica se construye con infraestructura flexible y adaptada al entorno y las condiciones climáticas de la región. El proyecto cumple con altos estándares de calidad y representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la educación técnica en el interior provincial, brindando nuevas oportunidades de formación y desarrollo para los jóvenes de Santa María.