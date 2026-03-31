En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió a autoridades de la empresa Zijin-Liex, entre ellas su CEO Gao Jianneng, junto al intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y el ministro de Hacienda y Obras Pública, Juan Marchetti, en un encuentro donde se abordaron avances vinculados a obras de infraestructura para el norte del departamento Tinogasta.

En la oportunidad se dialogó sobre el proyecto para la construcción de un hospital en la localidad de Palo Blanco, que será financiado a través de aportes del fideicomiso minero y acciones de Responsabilidad Social Empresarial. La iniciativa apunta a fortalecer el sistema de salud en una zona estratégica del interior provincial.

En este sentido, el intendente Raúl Úsqueda destacó que esta obra representa una respuesta concreta a anuncios previamente realizados. “El Hospital de Palo Blanco es una gran necesidad que tienen todos los paloblanqueños y también la zona norte de Fiambalá, como La Herradura. Además, estamos en un proceso de conexión con Antofagasta de la Sierra, una región con gran potencial en turismo aventura, por lo que este hospital viene a brindar servicios fundamentales y dar respuesta a una demanda histórica”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia de que los recursos provenientes de la actividad minera se traduzcan en obras concretas para la comunidad. “Estamos viendo los frutos de la actividad minera con el fideicomiso minero, que viene a aportar para hacer realidad estas grandes obras”, agregó.

Sobre la obra

En la localidad de Palo Blanco, perteneciente al departamento de Fiambalá, provincia de Catamarca, se proyecta la construcción de un nuevo hospital de aproximadamente 1.070 m², concebido para dar respuesta integral a las demandas sanitarias de la comunidad y su área de influencia.

El establecimiento contará con un área de emergencias equipada con shock-room, enfermería y consultorio de guardia, garantizando atención inmediata y resolutiva. El sector de internación se organiza en habitaciones diferenciadas para mujeres, hombres y niños, incorporando además una sala de partos con espacio de recuperación postparto, fortaleciendo la atención materno-infantil.

El programa se completa con servicios de diagnóstico, como rayos X y ecografía, laboratorio de análisis clínicos y un conjunto de consultorios externos que incluyen odontología, kinesiología, pediatría, clínica médica y ginecología. Asimismo, se prevén áreas de vacunatorio y farmacia, junto con sectores de apoyo indispensables para el funcionamiento del hospital y servicios generales.

Este nuevo hospital no solo atenderá a la población de Palo Blanco, sino que ampliará su cobertura a las localidades cercanas como Punta del Agua, La Herradura, Las Papas, Chuquisaca, Mesada de Zárate, entre otras, consolidándose como un centro de referencia para la región. Su ubicación estratégica, junto con la conectividad existente entre Chuquisaca y Antofagasta de la Sierra, permitirá fortalecer la accesibilidad al sistema de salud en zonas de difícil acceso, optimizando los tiempos de respuesta y derivación.