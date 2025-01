El valor del Arancel Mínimo Ético se incrementó por primera vez en este año que recién comienza. El año pasado las subas eran mensuales, el motivo es la inflación, detallaron.

El Colegio Médico de Catamarca aprobó un nuevo ajuste para consultas médicas mediante la resolución de consejo directivo N° 634/24. El Colegio Médico establece valores actualizados mensualmente en base al índice inflacionario, por ende, desde el año pasado lo hace mes a mes y por una consulta que se pagaba en enero pasado entre $5.000 y $6.000, hoy se abona desde $18.200 hasta $27.555. El incremento corresponde a la inflación, aseguraron desde la entidad que nuclea a los profesionales.

El presidente del Colegio Médico, doctor Mauricio Figueroa, sobre los fundamentos de la suba, más allá de la inflación, la cual no es abultada y tampoco los incrementos. Esto teniendo en cuenta que en esta actualización la suba es menor a $1000 por una orden médica general.

De este modo, dijo que se trata de un monto referencial, es decir que los médicos pueden o no aumentar la orden ya que de ellos dependerá.

“Es una propuesta referencial, como usted sabe, el mínimo ético no significa que los profesionales puedan cobrar valores diferentes a ese monto. Es mínimo, debería ser de ese monto hacia arriba y no de ese monto hacia abajo. Igualmente en la práctica, actualmente creo que ronda los 20 mil pesos la consulta particular de un médico especialista, así que por ahí está un poquito inferior al valor propuesto. En algunos centros es un poco mayor, es una adaptación que se hace a esta normativa referencial que da la institución”, explicó el presidente del Colegio.

El año pasado las subas fueron mes a mes y superaban el 20%, 12% y más esto, se supo, que sucedió porque estaban atrasados en sus valores e iban perdiendo con el índice inflacionario.

“Ahora va a subir poquito, simplemente para no tener un deterioro en los honorarios, que ya de por sí están bajos. Nosotros pensamos que no debería ser la inflación lo que ajuste, sino las capacidades de los profesionales en cuanto a la diferencia de una especialidad y un médico que no hace especialidad”, resaltó.

De este modo, los nuevos valores son: orden de consulta $18.220 y en el caso de que esta sea de un especialista, será de $21.910. A domicilio, un total de $ 27.550.

El profesional defendió el trabajo del Colegio Médico y lamentó que algunas obras sociales no están cumpliendo con el pago y no hacen actualizaciones, pero esa labor de convenios corre por cuenta del Círculo Médico.

Costos

Con los nuevos valores de consulta y el plus que todos los médicos cobran incumpliendo las normas y ante la falta de controles, concurrir al médico de manera particular o con la obra social OSEP se encareció de tal manera que los pacientes deben contar con no menos de $30.000 para tomar la decisión de concurrir a un prestador.

Ahora, si esta misma persona debe someterse a estudios complejos o bien una cirugía, debe contar con mucho más dinero, teniendo en cuenta que se conoció que por una cirugía de vesícula los médicos están cobrando entre $100.000 y $120.000, a lo que se suma el gasto de los coseguros en OSEP como primera medida.