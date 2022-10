Ante una alerta en el contexto nacional sobre crecimiento de casos de gripe A,

desde el Hospital de Niños “Eva Perón” señalaron que si bien aumentaron las

consultas por infecciones respiratorias, la mayoría son por guardia y no a nivel de

internación.

Al respecto Patricia Carrizo, profesional del sector de Infectología del nosocomio,

comentó en diálogo con Radio Valle Viejo: “Lo que estamos viendo es un aumento

de consultas de infecciones respiratorias agudas bajas, más que todo en la

población pediátrica y por guardia, no tanto a nivel de internación, pero sí un

aumento de consultas por causas respiratorias.

”A nivel nacional hay una alerta por el aumento de casos de virus de influenza,

tanto en adultos como en niños. Como Hospital de Niños, también nosotros

fortalecemos esa vigilancia”, afirmó.

En esa línea, Carrizo agregó que “los casos de influenza o gripe A son casos de

cuadros respiratorios agudos que en pediatría se cursa de diferentes formas, es

decir pueden aparecer cuadros como un síndrome febril con mocos, resfrío, con

estornudos, hasta cuadros más graves, como neumonía, que motivan la

internación de los niños”.

“Como el SARS-CoV-2, que es el causante del Covid-19, también es un virus

respiratorio y se transmite de la misma forma, o sea que todas las medidas que

venimos adoptando para el cuidado por Covid son buenas y hay que fortalecerlas

en esta época, más que todo por los casos de influenza”, indicó.

Además, Carrizo recomendó que “si tienen niños con síntomas respiratorios o

enfermos, no los manden a la escuela porque es muy fácil de contagiar y así se

van contagiando a diferentes niños”. “Si tienen factores de riesgo, no

automedicarse y concurrir al pediatra”.

“Hay un aumento de consultas por guardia. Entonces, lo que se recomienda es

que si notan síntomas respiratorios en chicos sanos, sin antecedentes por ejemplo

de asma, de internaciones previas por cuadros respiratorios o de patologías

oncológicas, algún riesgo que haga que evolucione a un cuadro grave, uno lo

puede manejar en su domicilio y concurrir a su pediatra habitual”, detalló.

Carrizo aseguró que la asistencia a la guardia obedece a la observación de “cómo

evolucionan los síntomas, si hace falta alguna mediación o no”. “Por lo general, los

medicamentos que se usan son para tratar la fiebre, para el bienestar general del

niño. No hay que automedicarse, no se medica con antibióticos, es un cuadro que

se autolimita y por lo general dura de tres a cuatro días y lo fundamental es

quedarse en su domicilio para no contagiar”.

Por último, la profesional de Infectología señaló que “en este momento hay un solo

caso internado con un cuadro de influenza que no es grave, es decir, no tenemos

casos graves por este virus”. “Se recomienda fortalecer el tema de la vacuna

porque tuvimos dos años de pandemia, donde se vio que bajar mucho las

coberturas de vacunas del calendario nacional, que son obligatorias y gratuitas y

dentro de esto está incluida la vacuna contra influenza”.