Aumentaron los casos de niños con enfermedades respiratorias

“Las consultas van en aumento y la ocupación de camas también, el Hospital de Niños es el único pediátrico de la provincia y todo niño que requiere mediana o alta complejidad viene acá. Lo que tenemos como aislamiento viral, es un virus que circula en el país, con más frecuencia ahora como es el sincicial, que puede cursar desde bronquitis, bronquiolitis y otras, y es el principal motivo de internación de los más pequeños, menores de 6 meses.

Se vigila a todo niño que ingresa al ser un hospital centinela y, como parte de una estratégica nacional para saber qué circula y de esa forma lo controlamos. También hacemos hisopados y vemos que hay un aumento de casos de niño con COVID que no requieren internación. Como hospital de vigilancia se los hisopa a todos los que tienen síntomas.

Estamos viendo muchas consultas por guardia y eso hace que se demore la atención y el cuidado de los más chiquitos. Por eso pedimos que no manden a los chicos enfermos a las escuelas, volvamos a los cuidados que teníamos en pandemia, no los lleven a la escuela, a fiestas y pedimos que tomen todas las medidas como lavado de manos, son acciones que sirven. También la guardia se colapsa, si un niño tiene problemas y es leve, que lo lleven a la posta o a su pediatra de cabecera, dejemos la guardia para casos más urgentes, para los bebés que tienen problemas, que tosen y vomitan, niños con fiebre alta, con silbido en el pecho, pero lo mejor es que los pequeños si no están con síntomas de alerta, esperen y concurran a su pediatra ”, explicó la doctora Carrizo.