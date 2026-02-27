Facebook Instagram RSS
Aumentan los impuestos a los combustibles: Impacta en el precio?

Catamarca Provincia
A partir del domingo 1° de marzo, la carga de naftas y gasoil podrá estar sujeta a nuevos aumentos de precios, ya que desde la hora cero se comenzará a aplicar un nuevo aumento parcial de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

Las subas están detalladas en el decreto 116/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, y como viene ocurriendo en los últimos meses, se resolvió “diferir parcialmente los incrementos remanentes postergados” a efectos de no incidir en una aceleración de la inflación o, como se indica en los considerandos, “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

Las naftas en todas sus variantes tendrán un incremento de $17,385 por litro en concepto de Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y de $1,065 por litro en el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

En el caso del gasoil, el aumento será de $14,884 por litro en el ICL y de $1,696 por el IDC, a lo que debe agregarse el tratamiento diferencial que implica un incremento adicional de $8,059 por

