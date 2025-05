Arabia Saudí sigue apostando por su megaciudad The Line, aunque, en los últimos meses, se haya convertido en un «desastre financiero». Dicho país ha desembolsado un total de 50.000 millones de dólares para construir esta ciudad, además, fuentes conocedoras del proyecto afirman que «los líderes siguen trabajando con plazos extremadamente ajustados para entregar desarrollos masivos», teniendo en cuenta que «varios esquemas se están retrasando». No obstante, el país no se rinde y confía que The Line estará lista en los próximos años.

Más allá de dicha megaconstrucción, Arabia Saudí también está poniendo todos sus esfuerzos para construir una isla artificial en el Mar Rojo. Dicho proyecto, llamado Laheq Island, está impulsado por el desarrollador inmobiliario Red Sea Global y se une al plan Vision 2030 impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que busca minimizar la dependencia de Arabia Saudí de sus yacimientos de petróleo y gas. Además, dicha isla ha sido diseñada por el estudio Foster + Partners, liderado por el arquitecto Norman Foster.

Esta es la isla artificial Laheq Islad de Arabia Saudí



Laheq Island pretende extenderse sobre 400 hectáreas de fina arena moldeada, además, estará formada por dos infraestructuras:

El elemento central será ‘The Ring’, una estructura circular de 800 metros de diámetro que rodeará una laguna interior con playas de arena blanca, vegetación, apartamentos de lujo, hoteles y comercios.

que rodeará una laguna interior con playas de arena blanca, vegetación, apartamentos de lujo, hoteles y comercios. Y, a su alrededor, otras islas menores se comunicarán por puentes construidos sobre el mar para conectar al archipiélago con tierra firme.

Laheq Island, en la imagen. Red Sea Global

Laheq Island, en la imagen. Red Sea Global

Asimismo, como se puede observar en las imágenes compartidas, el diseño priorizará la construcción de villas y mansiones de lujo por todo el terreno, al mismo tiempo que dará paso a la instalación de numerosos puertos para que las embarcaciones puedan salir a navegar al mar.

Y por otro lado, en lo que respecta al ocio, la isla ofrecerá una amplia gama de servicios, entrenamiento y actividades para residentes y visitantes —como un puerto deportivo, escuelas de vela, un gimnasio, un campo deportivo, un campo de golf, clubs de plata, restaurantes y un parque, entre otros—.

John Pagano, director ejecutivo del grupo Red Sea Global, afirma en un comunicado que «ya sea para huéspedes de visita o residentes que eligen ser propietarios de un pedazo del Mar Rojo, en Laheq experimentarán una vida de lujo en una comunidad turística enriquecedora que une a las personas y fomenta vínculos para toda la vida».

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.